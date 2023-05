Gervasoni: “La persecución contra Urribarri daña el proceso electoral”

“¿Con qué libertad las y los dirigentes políticos del peronismo con voluntad de participar en las elecciones de este año, pueden definir sus estrategias y presentar sus propuestas, si a la única voz que se alza contra las decisiones del oficialismo y las figuras de la oposición, la quieren acallar y sacar de la cancha, reflotando una causa judicial paralizada y bombardeando a la opinión pública con titulares estigmatizantes?”, indagó el ex diputado nacional Lautaro Gervasoni, en relación a la investigación sobre el patrimonio del ex gobernador Sergio Urribarri.“La causa judicial contra Urribarri se inició en 2015. Estuvo años paralizada y se reabrió la semana pasada apenas conocido el cronograma electoral. Esto es muy preocupante para la política y para las instituciones. Es otra clara maniobra de disciplinamiento que no daña solo a Urribarri, sino que daña todo el proceso electoral”, expuso Gervasoni, que recientemente asumió como apoderado del partido Compromiso Federal en Entre Ríos.“Lamentablemente, no es la primera vez que pasa. Por este disciplinamiento al que me refiero son temas casi tabú, pero en 2018 vimos al compañero Julio Solanas emerger como precandidato a gobernador con el sello Unidad Ciudadana y automáticamente se desarchivó una causa en su contra por unas obras de cuando era intendente. Solanas no se postuló y de esa causa no se volvieron a tener noticias”, cuestionó el ex legislador.“Otra víctima de este tipo de maniobras ha sido el compañero Enrique Cresto, que hace pocos días habló del abuso del lawfare que se hace en Entre Ríos respecto de Urribarri y marcó la sincronización con el cronograma electoral”, recordó luego.“A 40 años de democracia, cuando uno de los valores más importantes a preservar debería ser el voto popular, es muy triste que ocurra una maniobra de esta naturaleza que impide asegurar que un proceso electoral se lleve a cabo, de principio a fin sin sombras ni sospechas, de ningún tipo”, finalizó.