“Acompaño la gestión que va a encabezar Ayelén Acosta”, dijo Marcelo Quiroga

El referente del Centro Comercial de Paraná, Marcelo Quiroga, quien acompaña a la candidata a intendenta de Juntos por el Cambio, Ayelén Acosta, dialogó con Quién dice Qué (Elonce) y comentó los ejes temáticos sobre los cuales se está trabajando en conjunto con Acosta.



En este sentido, Quiroga aseguró: "Formó parte asesorando y acompañando la gestión que va a encabezar Ayelén Acosta en la Municipalidad de Paraná con Rogelio Frigerio en la provincia".



"Lo que a mí me compete tiene que ver un poco con turismo y un poco con comercio, con eso colaboro transmitiendo la voz del comerciante y las necesidades que tiene a nivel ciudad. En materia turística, acompañado de algunos referentes de la provincia y que trabajamos en conjunto en el desarrollo de una propuesta integral para la ciudad de Paraná", indicó Quiroga en referencia a los ejes de trabajo.



En cuanto a la propuesta turística y que la ciudad de Paraná se vincule con otras localidades cercanas para ofrecer a los visitantes una amplia variedad de actividades, el referente del Centro Comercial dijo: "Es un trabajo en conjunto que se había iniciado con Santa Fe hace tiempo atrás, que por problemas técnicos se cortó, pero la idea es vincular la ciudad de Paraná con su entorno y como un destino único".



"Nosotros tomamos el ejemplo de Córdoba como provincia, donde no tenés un destino específico, tenés infinitos lugares para recorrer distintos atractivos", aseguró.



"El turista tiene que hacer pie en la ciudad de Paraná, disfrutar de su entorno y volver a la noche a descansar a la ciudad; tenemos que dejar de creernos el ombligo del mundo y compartir con otras localidades que nos pueden proveer de atractivos para hacer más viables y con mayor permanencia la llegada de los visitantes a nuestra ciudad de Paraná", expresó.



"Lo prioritario es buscar las inversiones. Hay que hacer atractivo nuestro destino para aquellos que tienen la posibilidad de invertir en desarrollo turístico vean en Paraná y la región la posibilidad de venir y traer sus inversiones. Esto va a desarrollar más fuentes de trabajo y en definitiva habla del desarrollo sostenido de una ciudad que tiene un perfil turístico, pero que debe explotarlo fuertemente en ese aspecto", comentó.



En cuanto a la posibilidad de la creación de un parque termal, Quiroga señaló: "Es un tema que, a nosotros los privados, nunca dejó de estar en carpeta. Entendemos que nos merecemos tener un complejo termal, pero tenemos que dar el debate público. Como capital provincial, nos merecemos tener un fuerte atractivo turístico que nos permita la llegada de ese gran núcleo de habitantes que tenemos a la redonda", manifestó.



"El proyecto es un parque acuático. El propósito es que tenga un movimiento lúdico y que permita que lleguen las familias", declaró.



En cuanto a la recuperación y la puesta en valor de los centros comerciales barriales, Quiroga expresó: "Es un proyecto que empezamos a tratar durante la intendencia de Juan Carlos Halle, y el primer paso tiene que ver con cambiar la fisonomía del centro, ya que el centro comercial más grande que tiene la ciudad es el microcentro de la ciudad”.



“Post pandemia, nos enteramos con que han proliferado distintos centros comerciales y es bueno que se empiecen a desarrollar porque el vecino así lo quiere; tenemos que embellecer ese espacio público, no solo para el vecino, sino para el desarrollo de la actividad comercial”, señaló.



“Queremos trabajar, especialmente sobre los barrios tradicionales de Paraná, Puerto Sánchez, Puerto Viejo y Bajada Grande, son los referentes que merecen ser lucidos y generar un desarrollo que tenga que ver como un atractivo turístico, más allá de una puesta en valor que beneficie la calidad de vida del barrio y del habitante del mismo”, expresó.



En cuanto a la presentación de estos ejes: “La idea es, en este mes de mayo, cerrar los distintos equipos que trabajamos acompañando a Ayelén Acosta y a Rogelio Frigerio, para hacer una presentación”, concluyó.