Ortega: “Hablamos de un cambio en la ciudad como en la provincia”

La carrera política por suceder a Adán Bahl en la intendencia de la ciudad de Paraná ya comenzó. En ese sentido, el programa Quien dice que, que se emite por Elonce, recibió a Juan Carlos Ortega. Es un precandidato por Juntos por el Cambio y acompañará a Pedro Galimberti, quien se candidatea a gobernador.



En primer lugar, opinó sobre el conteo final del Radicalismo en Entre Ríos, donde finalmente hubo una diferencia inferior a los 500 votos. Sobre ese sentido, se refirió al trabajo de la Justicia al contabilizar algunos sufragios en Gualeguay: “Eran 135 votos. Eso suma. La Justicia trabajó y nos dio la razón”. Además, aseguró: “Ganamos Gualeguay”.



Sobre la importancia del fallo, dijo que “redujimos y metimos más gente para el Congreso. Muy contentos porque la Justicia nos dio la razón”. De todas formas, lamentó: “Estar hablando a estas alturas de la vida de estas cuestiones, da vergüenza”. Además, se distanció de la otra rama radical: “Por eso nosotros hablamos de un cambio en la ciudad como en la provincia”.



Asimismo, expresó que los comentarios de los vecinos de Paraná hablan del pedido de una nueva alternativa política dentro de los mismos espacios. Entre algunos de los problemas más frecuentes, enumeró: “El transporte público, el agua, el hambre que hay en las calles”. También dijo que el gobierno actual “no se hace cargo” de estas quejas.



En relación a un balance de la gestión de Adán Bahl, enfatizó: “El señor intendente ha hecho plazas, ha hecho cosas muy lindas, pero no un plan estratégico de la ciudad. Lo vengo diciendo hace un año y pico atrás”. Sobre todo, esta idea la integró específicamente con el tema del agua. En ese sentido, resaltó: “La ciudad viene creciendo enormemente, votados por los ciudadanos, para el que venga el proyecto los siga”.



A su vez, el precandidato a intendente manifestó la importancia de llevar adelante un crecimiento integral: “La ciudad tiene que ir en conjunto con la provincia. El transporte tiene que hacerse cargo la provincia porque ya no es Paraná solamente”. En esa línea, remarcó que la gente que la conoce desde el sector de la gastronomía “viene generando fuentes de trabajo”.



De cara a las elecciones, cree que el voto de los jóvenes será vital: “Yo les hablo el mismo idioma. Nadie habla de igualdad de género. La vice intendenta mía va a dar mucho que hablar”.



Por último, precisó por qué se metió en la pugna por la intendencia de la capital provincial: “Me metí en la política porque quiero un cambio. La gente me lo dice”. A su vez, agregó a Pedro Galimberti como parte de esa reforma política que necesita Entre Ríos. “Fue dos veces intendente de Chajarí, viene con ideas claras, lo veo como un tipo sencillo y habla concretamente que es lo que hace falta. Conoce la provincia de par a par”, agregó.



“Hay que conocer la realidad. Mucha gente se reúne en ciertos lugares a toda estrella y no recorre los barrios. Hay que recorrer los barrios. Además, se diferenció de las otras propuestas que están en la ciudad y planteó algunos de sus proyectos: “Hablo de dos plantas potabilizadoras de agua, generar una planta de residuos cloacales, capacitaciones para que pueda encontrar trabajo”.