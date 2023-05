Cresto confirmó que será precandidato a gobernador de Entre Ríos

El intendente de Concordia, Enrique Cresto, participó del 2º Congreso Internacional de Bienes Raíces Entre Ríos.



Ante la pregunta de cómo se sigue políticamente durante este año y si será candidato, confirmó: “precandidato a gobernador de la provincia de Entre Ríos, por supuesto, eso seguimos. Hoy estuvimos reunidos con el gobernador y vamos a seguir trabajando”, dijo, al tiempo que se refirió a la precandidatura a gobernador del intendente de Paraná, Adán Bahl, y manifestó: “Yo tengo una excelente relación con él en lo político y tengo una amistad, he trabajado con él. Estamos poniendo reglas de juego”.



Por otra parte, destacó que “el beneficio que tenemos nosotros en el peronismo es que tenemos un núcleo de coincidencias básicas. Tenemos una doctrina, tenemos una forma de pensar la política que no tiene la oposición”.



Remarcó que “las internas de la oposición hoy son dos modelos totalmente diferentes de provincia. Lo que representa Frigerio y lo que representa Galimberti no tiene absolutamente nada que ver. La doctrina del radicalismo está mucho más cercana al peronismo y a una entrerrianía que tiene Galimberti, como tenemos nosotros. Nada tiene que ver con lo que es la figura de una persona que es nacida en Buenos Aires y viene a postularse a Entre Ríos”.



Y finalizó: “Sabemos qué es lo que queremos para la provincia de Entre Ríos. No tenemos dudas de que vamos a trabajar bien, con un gran respeto”. Elonce.com