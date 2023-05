El juicio por jurados de Entre Ríos es tomado como ejemplo a imitar en Brasil

La Asociación Argentina de Juicio por Jurados (AAJJ) destacó en un artículo institucional que tres prestigiosos juristas brasileños publicaron un texto de doctrina en uno de los sitios jurídicos más importantes de Brasil. El trabajo se titulaLa AAJJ señala que lo llamativo del caso es “cómo han tomado de ejemplo a la ley de jurados de Entre Ríos, que es por lejos una de las más adelantadas del país, para perfeccionar dos ítems claves del juicio por jurados brasileño: las instrucciones y las audiencias preparatorias de la prueba”, explicaron en el artículo.“Siempre hemos destacado en estas páginas que la exitosa experiencia del jurado clásico en Argentina estaba inspirando no sólo al resto de las provincias, sino a nuestros países hermanos de Latinoamérica. He aquí la prueba de ello. Brasil mira cada vez con más atención al jurado de Argentina y, sobre todo, al diseño de la ley de Entre Ríos”, destacó la Asociación Argentina de Juicio por Jurados.“Brasil retiene un jurado popular desde hace 200 años para juzgar los homicidios dolosos, pero está muy distorsionado por un sistema procesal fuertemente escriturario e inquisitivo”, consideró la AAJJ y agregó: “por eso, en el jurado de Brasil no hay instrucciones al jurado y la admisibilidad o no de las pruebas se discute en el mismo juicio. Esto ocasiona tediosas demoras, frustración de debates y, sobre todo por la ausencia de instrucciones legales al jurado, incomprensión de los veredictos”, consideraron.“Que un país como Brasil, cuyo Esboço de Freitas fue el modelo que inspiró a Vélez Sarsfield para nuestro Código Civil de 1871, mire ahora a nuestras leyes de jurados como fuente genuina de cambio es algo que debe enorgullecer a los entrerrianos y al país”, resaltó la Asociación Argentina de Juicio por Jurados.

