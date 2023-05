Passalacqua celebró su victoria en Misiones: “Supimos hacer las cosas bien”

Política Quintela fue reelecto por amplio margen como gobernador de La Rioja

El oficialismo misionero consiguió una victoria aplastante y el gobernador electo de la provincia, Hugo Passalacqua, mientras celebraba con su vice, Lucas Lucas Romero Spinelli, se desmarcó de la contienda electoral nacional con una frase de José Gervasio Artigas: "Buenos Aires solo da amarguras".Passalacqua, festejó en el búnker del Frente Renovador de la Concordia, en la ciudad de Posadas."Supimos hacer las cosas bien. Estamos en un período de renovación. Hay un traspasamiento a una nueva generación y eso es muy importante para la provincia. Él (Rovira) nos invitó a gente que era nadie. Así fue invitando a un montón de nadies , que se transformó en un 75 por ciento de personas que votaron", sostuvo Passalacqua. .El dirigente, que ya fue gobernador entre el 2015 y 2019, apuntó contra el poder central porteño y provincializó la elección: "No quiere que se interprete mal. Nunca quisimos una foto con nadie. Somos gente sencilla. No queremos que vengan de Buenos Aires porque es un municipio como Posadas".En la misma línea, citó a Artigas y le agregó un sello propio al final de la frase: "Voy a citar a José Gervasio Artigas, con respeto a la gente de Buenos Aires. Somos un espacio misionerista y validado por el pueblo de Misiones. No por un 011 que te dice qué es lo que tenés que ser: Buenos Aires solo da amarguras y Misiones solo da felicidad".Al comienzo de la conferencia de prensa, el ex gobernador Carlos Rovira, líder del espacio, reivindicó a la democracia, al "pueblo misionero" y agregó: "Esperábamos ese resultado". .Por su parte, el actual gobernador, Oscar Herrera Ahuad, llenó de elogios a Passalacqua: "Tienen un gobernador electo con todas las letras, que tiene la garantía de trabajo, gestión y resultado. Es una persona que entiende y conoce el Estado".