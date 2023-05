Quintela fue reelecto por amplio margen como gobernador de La Rioja

Política El radicalismo ganó por amplio margen en Jujuy y Sadir sucederá a Morales

El gobernador peronista de La Rioja, Ricardo Quintela, logró hoy la reelección al imponerse ampliamente en las elecciones de esta provincia, en las que además el Frente de Todos (FdT) recuperó la conducción de la ciudad capital, que desde 2019 estaba en manos de Juntos por el Cambio (JxC), y el espacio libertario de Javier Milei quedó relegado al tercer lugar, muy lejos de los puestos de vanguardia.En tanto, en la ciudad de La Rioja, la fórmula del FdT integrada por Armando Molina (secretario de la Gobernación de la provincia) para intendente y Mónica Díaz D'Albano para vice lograba el triunfo por más de siete puntos ante la jefa comunal Inés Brizuela y Doria, quien estaba acompañada por Nahuel Ezequiel Pérez Shoeters.De esta manera el peronismo dio el batacazo en la ciudad capital y recuperó la intendencia que hasta 2019, cuando Brizuela y Doria venció al entonces jefe comunal Alberto Paredes Urquiza, había estado en manos peronistas de manera ininterrumpida desde el retorno de la democracia.La actual intendenta dijo que "este fue un proceso electoral teñido de fraude y mañas de la mala política" y sostuvo que "vamos a ir al escrutinio definitivo a custodiar la voluntad de quienes eligieron nuestros valores".El presidente Alberto Fernández viajará este lunes por la mañana a La Rioja con el ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, para celebrar el triunfo junto al mandatario reelecto y recorrer obras. Fernández y Quintela darán una conferencia de prensa conjunta a las 11 en la residencia oficial.Fernández saludó esta noche al mandatario riojano a través de Twitter: "¡Felicitaciones querido gobernador Ricardo Quintela! Desde el Frente de Todos trabajaste incansablemente por nuestra maravillosa La Rioja y el pueblo te acompaña nuevamente", afirmó el Presidente."Estaré allí para seguir trabajando por cada riojana y riojano, es una gran alegría seguir unidos", dijo en su mensaje junto con una reciente foto de ambos.Tras confirmarse su triunfo, Quintela dio un mensaje ante la prensa en el que destacó el "triunfo contundente en la provincia" del oficialismo y resaltó que "se recuperó la capital" provincial."Fue un triunfo importante y agradezco a toda la comunidad y a los intendentes que ganaron en los 18 departamentos de la provincia", enfatizó.Además, Quintela dijo que "quiero felicitar a mis circunstanciales adversarios" e insistió con que "el pueblo de La Rioja se expidió con un contundente resultado" en favor del oficialismo.En ese sentido, anticipó que la reforma de la Carta Magna se centrará en el "otorgamiento de derechos", como el establecimiento de la "Renta Básica Universal". Además, indicó que también apuntará a fijar la "periodicidad de los tres poderes del Estado provincial, incluido el Judicial".Poco después de las 23 Álvarez admitía su derrota: "El gobernador riojano logró la reelección. Obtuvimos un gran resultado, contra un aparato del PJ que contó con los libertarios como aliados para permanecer en el poder", dijo el actual diputado nacional radical en su cuenta de Twitter.También enviaron sus felicitaciones la ministra de Desarrollo Social de la Nación, Victoria Tolosa Paz, y Katopodis."Felicitaciones querido Ricardo Quintela y Teresita Madera por la victoria del peronismo en la gobernación" expresó Tolosa Paz en Twitter.Katopodis afirmó en la misma red: "El triunfo peronista del compañero Ricardo Quintela muestra la confianza de la gente en todo lo que queda por hacer para el desarrollo equitativo de la Argentina".El embajador en Brasil y precandidato presidencial del FdT, Daniel Scioli, dijo: "Felicito al compañero gobernador Ricardo Quintela por su nuevo triunfo en La Rioja y renuevo mi compromiso con él, con su equipo y con el pujante pueblo riojano para que avancemos hacia el desarrollo, con más producción y más trabajo".Más del 70% de los ciudadanos empadronados concurrió a votar en las elecciones para gobernador, legisladores, intendentes y convencionales constituyentes en La Rioja. De esta manera, se repitió la tendencia de las últimas elecciones realizadas en esta provincia, en 2021.Las autoridades electorales desmintieron la denuncia mediática que realizó el candidato Álvarez sobre un supuesto cambio del lugar de recuento de los votos, y aseguraron que, como se informó en los días previos, las urnas se depositaban en la Legislatura provincial. El Correo Argentino fue el encargado de realizar el escrutinio provisorio.Además de gobernador y vice, se eligieron 18 legisladores, 18 intendentes municipales y 36 convencionales para reformar la Constitución provincial.Al mediodía se admitieron demoras en colegios de la capital y el interior, pero luego el ritmo de votación fue normal.Menem (hijo del exsenador Eduardo Menem) quedó en tercer puesto, muy alejado de los demás, e incluso perdió en el departamento Castro Barros, donde está la localidad de Anillaco, la tierra natal de su tío, el expresidente Carlos Menem.Quintela llegó a votar puntualmente a las 9.15 a la Escuela N°177, donde lo esperaba una gran cantidad de medios periodísticos locales y nacionales.Junto a sus dos hijos y la diputada nacional Gabriela Pedrali, quienes votaron en el mismo recinto, el mandatario saludó a las autoridades de mesa y luego ofreció una rueda de prensa en el patio del colegio.Tras destacar la austeridad y el orden de la campaña previa, Quintela resaltó la importancia de la reforma constitucional que se impulsa desde el Ejecutivo."Queremos otorgar nuevos derechos para quienes nacen o deciden vivir en nuestra provincia, como el derecho al agua, la energía y la conectividad, tres servicios esenciales que queremos consagrar. También estamos pugnando por la periodicidad de las tres funciones del Estado", expresó.Y sobre las elecciones nacionales, añadió: "Discutimos este año entre dos modelos de país; nosotros queremos desarrollar una idea federal, con crecimiento parejo para todas las regiones. Hoy el 90% de los candidatos a presidente son de CABA, no conocen el interior del país y esto no es una crítica en contra de los candidatos sino del sistema. Hay que modificar la organización de este país y desde el Norte Grande trabajamos en este sentido", aseguró."¡Hoy es un gran día! Vivimos otra fiesta democrática porque podemos elegir y decidir. Seamos parte de otra jornada histórica, participando y ejerciendo nuestro derecho a votar y nuestro deber cívico. ¡Que sea un hermoso día para todos y todas!", había expresado Quintela desde sus redes sociales.Tras emitir su voto, publicó también en Twitter: "Es una gran alegría y una enorme responsabilidad poder ejercer nuestro deber cívico en esta jornada democrática. Celebremos estos 40 años de democracia ininterrumpida participando de la mejor fiesta que podemos tener como ciudadanos. Feliz jornada para todos y todas".Molina, el candidato a intendente de la ciudad capital, votó cerca de las 10.15 en un colegio de la zona oeste de la ciudad y dijo que la jornada se vivía con "alegría" porque se reafirma "la democracia eligiendo nuestro futuro en un mundo de incertidumbres que estamos obligados a transitar"."Esa convicción nos trajo hasta acá para ponernos a disposición de la gente. Si me toca conducir este departamento lo haré como siempre en mi carrera, con los pies en el barro y con absoluta honestidad y responsabilidad", aseguró.La candidata a vicegobernadora por el FdT, Teresita Madera, votó pasadas las 10 en la escuela Tambor de Tacuarí de la capital y remarcó la normalidad del comicio, más allá de los retrasos habituales en la apertura de mesas en algunos colegios.Brizuela y Doria, denunció "irregularidades en la apertura de las mesas y cambios de reglas en la reglamentación electoral" por parte de la Justicia local, aludiendo a la decisión de habilitar un fiscal por cada una de las colectoras o la supuesta inclusión de la figura del "fiscal digital" como forma de controlar la marcha del comicio desde los comandos electorales partidarios.Y Álvarez resaltó la normalidad de la jornada pero advirtió por cambios en las "reglas de juego". Respecto de la reforma constitucional reiteró su rechazo a la iniciativa, a la que calificó como un "intento por buscar mecanismos que permitan una nueva reelección del gobernador".Cerca de las 13 votó Menem y declaró que tanto el peronismo como JxC "escondieron boletas de La Libertad Avanza en los cuartos oscuros".