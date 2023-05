Elecciones en Jujuy, Misiones y La Rioja: las apreciaciones de los candidatos

Los candidatos ya votaron en Jujuy

Elecciones con normalidad en Misiones

Mas de 300 mil riojanos van a las urnas

Las elecciones para gobernador de Misiones se desarrollaban hoy con normalidad en la provincia, pese a las malas condiciones climáticas, y al mediodía ya habían votado los principales candidatos y el 30% del padrón. En tanto, mas de 300 mil riojanos van a las urnas y el Frente de Todos busca retener la provincia. Y en Jujuy, el gobernador Morales y los principales candidatos de Jujuy emitieron su voto pasado el mediodía.El gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, y los principales candidatos a sucederlo al frente del Ejecutivo jujeño habían emitido su voto pasado el mediodía y coincidieron en celebrar una jornada democrática que se desarrollaba con “normalidad”, y en la que también se eligen 24 legisladores, autoridades municipales y los convencionales constituyentes que tendrán a cargo el proceso en impulso de reforma parcial de la Carta Magna provincial.Más de medio millón de jujeños están habilitados para sufragar y elegir a un nuevo mandatario tras los ocho años de gestión de Morales, quien destacó después de emitir su voto que la provincia "no es la misma que en 2015 y viene un futuro mucho mejor”.Tras sufragar en una escuela de la capital provincial poco después de las 11, el mandatario provincial y presidente de la UCR hizo una especie de balance de su gestión en la que, dijo, “se recuperó la paz, se restableció el orden” y hay una "gran trasformación" productiva y a nivel social.Consultado por la prensa, se refirió también a la situación de la UCR, que cuenta con “candidatos competitivos en el 70% del país”, sostuvo. Y añadió que están atravesando un “momento de diálogo importante” para “consolidar la unidad de Juntos por el Cambio (JxC)” y con expectativas de “muy buenos resultados” en las elecciones presidenciales.“Estamos en el proceso lógico de tener diferencias, pero hay voluntad de ordenar situaciones y el país merece que tengamos una actitud madura ante la situación de crisis actual”, consideró Morales, quien anticipó además un encuentro de los candidatos a presidente de esa coalición para trabajar por la “unidad”.En torno a las expectativas puestas sobre el resultado de Jujuy, aclaró que “no resuelve la elección nacional” pero sirve para “reafirmar” lo que se hizo en la provincia, y dijo que está “convencido” de que debe ser el modelo a replicar en el país.Uno de los primeros en votar, alrededor de las 9, fue el candidato del oficialista Frente Cambia Jujuy y actual ministro de Hacienda provincial, Carlos Sadir, quien se mostró con la “mejor de las expectativas” para la jornada y destacó el nivel de “tranquilidad” de los ciudadanos al acercarse a los establecimientos. “Jujuy hoy es otra provincia y queremos ratificar ese rumbo”, ponderó Sadir.Poco después de las 9 sufragó también el candidato del Frente Justicialista, Rubén Rivarola, quien destacó la “ausencia de problemas” en las escuelas, habló de la jornada como una “fiesta de la democracia” y estimó una alta concurrencia a las urnas pese a que “la gente está medio cansada de la política”.“La gente pide un cambio. Queremos cambiar el rumbo de Jujuy, vivir bien y con mucho trabajo”, acotó respecto a sus expectativas el actual diputado provincial y presidente del PJ local.El diputado nacional Alejandro Vilca, quien encabeza la lista del Frente de Izquierda y de Trabajadores Unidad (FIT-U), señaló que su espacio "cosechó muchísimo apoyo de la gente tras una campaña a pulmón y en disputa contra grandes aparatos y campañas sucias”.Al apelar por una jornada que “se desarrolle con normalidad”, agregó que en la apertura de los comicios detectaron algunas “dificultades para los fiscales de mesas, además de faltante de boletas”, por lo que indicó que permanecen en alerta ante “maniobras fraudulentas” que puedan desarrollarse.Vilca se mostró acompañado por la diputada nacional del FIT-U Myriam Bregman, quien llegó a Jujuy para respaldar a los distintos candidatos del espacio.“Cuando decimos que la izquierda crece desde abajo, desde los sectores trabajadores, Jujuy es el ejemplo de eso”, sostuvo la dirigente del PTS al ponderar los orígenes de Vilca y su crecimiento en representación de los intereses de la clase obrera, que lo ubicaron como el primero de ese espacio en Jujuy en llegar a la Cámara de Diputados del Congreso.La jornada electoral comenzó con nubosidad variable y temperaturas bajas, que fueron aumentando hacia el mediodía y rondaban los 19 grados.Un total de 588.701 jujeños estaba en condiciones de votar, lo que representa el 1,67% del padrón nacional.En estos comicios se renuevan la mitad de las bancas de la Cámara de Diputados (24) y se eligen intendentes, concejales, vocales de comisiones municipales y 48 constituyentes encargados de discutir la reforma parcial de la Constitución provincial, a partir de la ley aprobada el año pasado.Para suceder a Morales, titular de la UCR y que aspira la presidencia, Sadir se enfrenta a otras cinco alianzas opositoras y dos partidos provinciales.Por el peronismo, el Frente Justicialista buscará la gobernación con Rivarola, junto a la diputada nacional Carolina Moisés, mientras el Frente Unidad por Jujuy postula para gobernador al diputado provincial Juan Cardozo Traillou y, al igual que el Frente Justicialista, ese espacio se referencia con el Frente de Todos a nivel nacional.Por su parte, la lista del FIT-U está encabezada por Vilca como candidato a gobernador y como vice a Betina Rivero.En toda la provincia están habilitadas 1.778 mesas entre nativas y extranjeras, en 282 establecimientos escolares.Más de 2.000 policías se encontraban afectados a la custodia externa de los lugares de escrutinio con servicio preventivo durante toda la jornada.El ministro misionero de Gobierno, Marcelo Pérez, indicó en declaraciones aque la jornada se llevaba adelante con "total normalidad" a pesar de las inclemencias del tiempo, y consignó que ya había votado el 30% del padrón y que a partir de las 21 "se conocerán los resultados parciales" de los comicios.El oficialista Frente Renovador de la Concordia aspira a conservar el poder con la fórmula integrada por el exmandatario Hugo Passalacqua y el diputado provincial Lucas Romero Spinelli, mientras el gobernador saliente, Oscar Herrera Ahuad, está al frente de la lista de diputados provinciales de esa fuerza que administra la provincia desde hace algo más de dos décadas.Por Juntos por el Cambio (JxC) competirán el radical Martín Arjol y Natalia Döpler, del PRO, y la nómina legislativa está encabezada por Pedro Puerta (de la fuerza Activar).El Frente la Fuerza de Todos, en la que confluyen el kirchnerismo misionero y el Partido Agrario y Social, la pelea estará en las figuras de Isaac Lenguaza y Santiago Mansilla (vice), y la lista para cargos legislativos está liderada por Cristian Castro.En el Partido Obrero, en tanto, la fórmula para gobernador y vice está compuesta por Virginia Villanueva, referente de la lucha ambiental y el movimiento piquetero en Posadas, y Eduardo Cantero, activista sindical docente de la zona Centro. Tato Zeretski será la cabeza de los postulantes a diputados.Tras votar en la Escuela "Madre Teresa de Calcuta" del barrio San Isidro, Herrera Ahuad, destacó que el proceso electoral se atraviesa "con mucha tranquilidad y respeto de la gente en el momento de votar", y ponderó que " tenemos una política muy madura y una sociedad que exige ese comportamiento".Passalacqua sufragó en la localidad de Oberá y celebró que "la gente tenga la oportunidad de elegir libremente sobre su futuro", en declaraciones a los medios."Las mesas abrieron con puntualidad y vamos a estar rondando el 70% de la participación", afirmó, antes de indicar que, después de una recorrida por Oberá, esperará los resultados en Posadas.Arjol sufragó en la Escuela "Normal 10" de Posadas y remarcó que "lo importante es que los misioneros voten en paz, en tranquilidad, que el misionero elija. Así que estamos muy contentos", indicó.Tras resaltar que está "muy contento por la consolidación" de su espacio, expresó: "Hemos puesto todo, todo el corazón y ahora esperar el resultado y escuchar al misionero cuál es su voluntad".Lenguaza concurrió a sufragar y pidió a la comunidad que haga lo propio pese a las inclemencias del clima: "Los misioneros son muy comprometidos para el voto, la lluvia nos lo va a parar, confío en que van a ir a votar y de forma muy inteligente", declaró.Además de la gobernación, los misioneros eligen 20 diputados provinciales titulares y las intendencias de todas las ciudades, en tanto en las localidades de Fracrán y Salto Encantado se designarán por primera vez a través del voto a sus respectivos intendentes y concejales.Hay 457 centros de votación distribuidos en los 17 departamentos de la provincia, y 2847 mesas de electores habilitadas para la jornada.Desde el Gobierno provincial precisaron que son 1.400 los gendarmes encargados de la seguridad en las escuelas y 2.500 policías apostados en la seguridad externa de los establecimientos. Las malas condiciones climáticas fueron la marca de la jornada: se registraron abundantes lluvias en la ciudad de Posadas y las localidades del sur de la provincia, y el servicio meteorológico indicó que un frente frío se trasladará hacia los demás municipios del norte de la provincia.La provincia de La Rioja inició pasadas las 8 de hoy las elecciones para elegir gobernador, legisladores y 18 intendentes municipales, además de los 36 convencionales que tendrán la tarea de reformar la Constitución provincial, en unos comicios en los que el mandatario peronista Ricardo Quintela buscará retener el distrito para el Frente de Todos (FdT).En los comicios se renovará la mitad de las bancas de la Legislatura provincial, lo que equivale a 18 diputados, y la totalidad de los Concejos Deliberantes de todos los departamentos.El FdT buscará retener la gobernación en manos del gobernador Quintela y tratará de quedarse con el municipio más importante, la capital, hoy a cargo de la radical Inés Brizuela y Doria.Como principales contrincantes del peronismo figuran el diputado nacional Felipe Álvarez por Juntos por el Cambio (JxC), quien va en fórmula con el viceintendente capitalino Guillermo Galván, y el representante de La Libertad Avanza, el legislador provincial Martín Menem.Quintela llegó puntualmente a las 9.15 a la Escuela N° 177, donde lo esperaba una gran cantidad de medios periodísticos locales y nacionales.Junto a sus dos hijos y la diputada nacional Gabriela Pedrali, quienes votan en el mismo recinto, el mandatario saludó a las autoridades de mesa y luego de emitir su voto ofreció una rueda de prensa en el patio del colegio.Tras destacar la austeridad y el orden de la campaña previa, Quintela resaltó la importancia de la reforma constitucional que se impulsa desde el Ejecutivo."Queremos otorgar nuevos derechos para quienes nacen o deciden vivir en nuestra provincia, como el derecho al agua, energía y conectividad, tres servicios esenciales que queremos consagrar. También estamos pugnando por la periodicidad de las tres funciones del Estado", expresó.Y sobre las elecciones nacionales, añadió: "Discutimos este año entre dos modelos de país; nosotros queremos desarrollar una idea federal, con crecimiento parejo para todas las regiones. Hoy el 90 por ciento de los candidatos a presidente son de CABA, no conocen el interior del país y esto no es una crítica en contra de los candidatos sino del sistema. Hay que modificar la organización de este país y desde el Norte Grande trabajamos en este sentido", aseguró."¡Hoy es un gran día! Vivimos otra fiesta democrática porque podemos elegir y decidir. Seamos parte de otra jornada histórica, participando y ejerciendo nuestro derecho a votar y nuestro deber cívico. ¡Que sea un hermoso día para todos y todas!", había expresado Quintela, antes de las 8, desde sus redes sociales.Tras emitir su voto, el gobernador había publicado también en Twitter: "Es una gran alegría y una enorme responsabilidad poder ejercer nuestro deber cívico en esta jornada democrática. Celebremos estos 40 años de democracia ininterrumpida participando de la mejor fiesta que podemos tener como ciudadanos. Feliz jornada para todos y todas".En total se dispusieron 272 colegios en toda la provincia para el acto eleccionario, con 948 mesas para los 301.615 electores.Dos tercios de los votantes se distribuyen entre los departamentos Capital y Chilecito, donde se concentra mayoritariamente la población riojana.Hasta el momento, salvo algunos retrasos en la apertura de las mesas, los comicios se desarrollaban con normalidad, sin denuncias ni presentaciones judiciales sobre el accionar previo de los distintos sectores que participan en la elección.