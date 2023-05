Respaldo de legisladores e intendentes a la candidatura de Bahl gobernador

Priorizar lo colectivo

Sin descartar las internas

“Voy a caminar con Beto”

Al lado de la gente

“En esta etapa que viene tenemos que plantear a los entrerrianos y las entrerrianas el futuro de Entre Ríos”, afirmó el gobernador Gustavo Bordet, durante el encuentro en el que intendentes y legisladores del justicialismo respaldaron de forma masiva la candidatura de Adán Bahl a la gobernación.Durante el encuentro que se desarrolló este viernes en el Centro Provincial de Convenciones, más de 500 intendentes, viceintendentes, legisladores y presidentes de comunas y juntas de gobierno expresaron su apoyo a la candidatura de Adán Bahl.En ese marco, Bordet hizo un especial reconocimiento a “las compañeras y los compañeros que tienen legítimas aspiraciones para conducir esta provincia y que han priorizado lo colectivo por sobre lo individual”; y valoró la diversidad de dirigentes del oficialismo “que pueden salir a plantear una propuesta política con total lealtad en todo el territorio, porque tienen bien ganada su trayectoria y su prestigio”.“Acá logramos consensos, acá no hay dedo, lo que hay es conducción para tener una propuesta política. Ese es el problema que están teniendo desde la oposición, que no pueden encontrar esa síntesis para que prevalezca el conjunto sobre lo individual. Nosotros, desde el movimiento nacional justicialista, con la tradición frentista que hemos tenido siempre, si sabemos lograrlo, e incorporamos a quienes compartimos una misma visión de provincia y de país”, diferenció el mandatario.Seguidamente, Bordet sostuvo que “en esta etapa que viene tenemos que plantear a los entrerrianos y las entrerrianas el futuro de Entre Ríos. Tenemos que mirar para adelante. Hay muchas cosas que nuestro pueblo está esperando, y solamente desde nuestro movimiento y con un candidato como Beto Bahl vamos a poder resolverlas”, expresó Bordet.También señaló que la propuesta que impulsa la mayoría del peronismo no es una candidatura que “pasa solamente por una persona, pasa por un proyecto”. Reiteró que “hay un partido justicialista que se permite hoy escuchar todas las voces y disentir”, que “no están vedadas las elecciones internas”, y volvió a dejar en claro: “no estoy dispuesto a cometer errores del pasado. Acá a nadie se le va a prohibir que participe de elecciones internas. No hay un peronista que sea más peronista que otro”.“Ahora nos toca a nosotros salir, y vamos a mostrar lo que hicimos y lo que tenemos para dar. Pero fundamentalmente vamos a salir a decirle a los entrerrianos que tenemos candidatos y candidatas para garantizarle a nuestra provincia un futuro mejor”, añadió Bordet.Para finalizar, resaltó la figura del intendente de Paraná. Recordó que “Bahl es una persona que tiene profundas raíces entrerrianas, que conoce Entre Ríos, que por sus funciones conoce no sólo cada municipio ni cada comuna, sino cada junta de gobierno”.“No hay un rincón de la provincia de Entre Ríos donde Beto (Bahl) no tenga un diagnóstico sobre lo que se requiere o lo que se necesita. Y este es el compromiso que necesitamos para que Entre Ríos encuentre esta senda de progreso y de futuro, para nuestros jóvenes y también para nuestros mayores”, puntualizó el mandatario entrerriano.Además, volvió a afirmar: “voy a poner todo de mi parte para que pueda hacer lo que nos está faltando, lleve adelante una gran gestión, junto con cada intendente, presidente de comuna y de junta de gobierno. Voy a caminar con Beto, voy a recorrer toda la provincia para asegurar el triunfo en las juntas, en las comunas, en los municipios de Entre Ríos”.A su turno, Bahl remarcó que "lo que estamos haciendo hoy, es clave. Porque, en un tiempo de incertidumbre, le estamos mostrando a todos los entrerrianos que hay un peronismo organizado, que está con los pies firmes en el único lugar en el que sabemos estar, que es al lado de la gente. Preocupándonos por sus problemas, trabajando para resolverlos. Pensando en cómo generar más desarrollo y empleo"."Los entrerrianos necesitan ver consenso entre sus representantes; necesitan tener certeza de que vamos a continuar con una gestión como la de Bordet, una gestión de orden y crecimiento, y que vamos a redoblar el esfuerzo para dar un salto cualitativo y llevar a Entre Ríos al primer plano de la escena nacional", subrayó Bahl ante las más de 400 personas que se reunieron en el CPC."Tenemos el deber de ser la mejor opción. No podemos dejar que un delegado del centralismo porteño se crea con derecho a ser nuestro gobernador. Los entrerrianos luchamos durante muchos años para liberarnos de ese yugo. Sería una claudicación histórica, una renuncia al futuro", concluyó Bahl.