Bordet: “El consenso puede darle a Entre Ríos una etapa superadora”

De cara al proceso eleccionario que se aproxima, el gobernador Gustavo Bordet y el intendente de Paraná y precandidato a sucederlo en el cargo, Adán Bahl, encabezaron este viernes un encuentro de representantes del Partido Justicialista en el Centro Provincial de Convenciones de la capital entrerriana.Y agregó: “De igual manera, somos respetuosos de los procesos electorales internos que están plenamente garantizados y quien quiera competir en el Partido Justicialista como presidente del mismo, se habilitarán todos los mecanismos para disputar con lealtad, como siempre nos ha caracterizado”.“Bahl encarna la mejor síntesis por haber desarrollado una larga trayectoria política a lo largo de muchos años y en estos últimos como intendente de Paraná, donde asistimos a una transformación a la ciudad por políticas públicas que se ejecutaron con criterios desde el desarrollo en servicio y obras públicas, además de inclusión social, el desarrollo socio-sanitario de la población y por su conocimiento cabal de cuáles son los problemas de la provincia”, ponderó Bordet en relación a la figura de quien se presenta como su sucesor. “Es una persona que tiene profundas raíces entrerrianas, por sus funciones conoce no solo cada municipio y comuna, sino también cada junta de gobierno; no hay un rincón de la provincia donde no Beto no tenga un diagnóstico de lo que se requiera o lo que se necesita y este es el compromiso que necesitamos para que Entre Ríos encuentre la senda de progreso y futuro para nuestros jóvenes y mayores”, resaltó.El encuentro de este viernes reunió a quienes apoyaron la presentación de la candidatura de Adán Bahl y, de acuerdo a lo que formuló Bordet, fue para “lograr los consensos necesarios para tener una propuesta electoral en la candidatura de Adán Bahl que nos permita ir elecciones”.“Hay otros sectores que pueden tener visiones diferentes y para eso están habilitados los mecanismos internos”, mencionó el gobernador y anticipó que se reunirá el lunes con Martín Piaggio ; se recordará que el intendente de Gualeguaychú había revelado sus intenciones de disputar la interna del PJ por la Gobernación. “No hay nada cerrado y hay que agotar todos los mecanismos de consenso y, si no se lograran, se participará en elecciones internas donde las PASO son un muy buen método para dirimir estas diferencias en el marco del movimiento justicialista”, fundamentó.