Rogel: “La gente no quiere interna de los partidos, selfies y descalificaciones"

El candidato a gobernador por la Unión Cívica Radical, Fabián Rogel, expresó que “pasada la interna partidaria del radicalismo, hay que comenzar a dar a conocer las propuestas concretas sobre lo que vamos a hacer por esta provincia. No se puede jugar al oficio mudo, a la selfie y a las poses, sino que hay que empezar a hablar de las respuestas concretas que necesita la gente y que también necesita la provincia para salir de este estancamiento”.



“Creo que el debate tiene que ser con propuestas, alejados de los agravios y las descalificaciones. El pueblo tiene que saber qué vamos a hacer. Tiene que conocer cuál será el rol del Estado, cómo vamos a administrar los recursos para garantizar las obligaciones esenciales en materia de salud; cuál va a ser la decisión del Poder Ejecutivo respecto del Iosper; cuál será el nuevo modelo productivo que vamos a impulsar para que nuestros productores tengan una apoyatura permanente del Estado; cómo vamos a lograr que el mundo del conocimiento, que en Entre Ríos es muy importante, se involucre y esté concatenado con el modelo de producción. La matriz energética debe tener un desarrollo muy importante en la propuesta. En ese punto hay que decir cómo vamos a lograr que una provincia, que aporta el 8 por ciento al sistema interconectado nacional, tenga una tarifa diferenciada, al menos para el sector productivo. Cómo vamos a hacer, también, para mejorar el sistema previsional y que el Estado no evada los aportes y deje de perjudicar el sistema jubilatorio”, manifestó.



Estos temas “son la punta de un iceberg que debe estar en los discursos de todos los candidatos y, particularmente, de quienes estamos en Juntos por Entre Ríos y queremos gobernar la provincia”.



“La gente tiene penosas necesidades y no puede esperar ni distraerse con chácharas, ni poses, ni selfies. La gente necesita que expliquemos cómo vamos para darle solución a sus problemas concretos”, remarcó.



Y “vamos a dar las propuestas, frente a los discursos vacíos y agresivos contra la política. Discursos a partir del cual algún candidato nacional se cuelga, aprovechándose del mal humor de la gente”.



“Además de que pretendo ser el gobernador radical número 12 en la provincia, voy a estar en esta contienda electoral para enriquecer el discurso y discutir sobre propuestas concretas”, finalizó.