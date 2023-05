Francolini: "En Concordia hay que hacer un cambio de nuestra matriz productiva"

El Precandidato a Intendente de Concordia, Alfredo Francolini, dialogó con Aire de Todos y expresó su apoyo a la candidatura de Adán Bahl como Gobernador de la Provincia. En cuanto a las internas del Partido Justicialista, expresó que "todos tenemos derecho a participar". Por otra parte, manifestó que "en concordia la gente esta buscando empleo estable, que no sean temporarios y precarizados".



“Ya nos habíamos pronunciado de que íbamos a estar participando de las elecciones de este año y para que no haya especulaciones dimos a conocer esa información a fines del año pasado. El lanzamiento de la integración de la fórmula con Griselda Di Lello se hizo hace algunos días”, contó.



Asimismo, agregó que “con el anuncio de la candidatura a gobernador de Adán Bahl destacamos el apoyo. Fue un anuncio muy importante. Es una decisión acertada y con la que coincidimos. Vamos seguido a Paraná y vemos el cambio que ha generado Bahl. Tiene trayectoria, experiencia, firmeza a la hora de tomar decisiones. Siempre trabajó buscando el diálogo y construyendo consensos con responsabilidad política. La sociedad busca que haya diálogo, unión, responsabilidad a la hora de gobernar y trabajo en conjunto. Creemos que Bahl representa todo eso”.



Por otra parte, resaltó que “el gobernador es el conductor de nuestro espacio y puede considerar cuáles son los mejores armados que se pueden hacer para competir en estas elecciones”.



“En Concordia algunos ya manifestamos la intención de ser precandidatos a intendente, pero hay otros que tienen la intención y aún no lo han manifestado. Todos tenemos derecho a participar”, manifestó.



Además, remarcó que Concordia “necesita que todos estemos trabajando por la ciudad, que no tengamos mezquindades, la gente está cansada de las grietas. Concordia necesita salir de los malos índices de pobreza, tenemos que tener más empleo. La gente está buscando tener más empleo estable, hay muchos empleos temporarios en la fruta, arándano, nuez pecán, citrus. Eso es lo principal que nos piden. Hay que hacer un cambio en nuestra matriz productiva como ciudades vecinas que lo han hecho y tienen resultados”.



“Hay que trabajar mucho con las economías sociales, como pequeñas huertas. Hay que dar apoyo. Hay que ampliar lo que se hace entre el estado municipal y la ciudadanía de Concordia. Nosotros apoyamos mucho a los emprendedores. Hay dos emprendedores que se unieron y formaron una de las fábricas más importantes de Concordia. Más allá de las obras que uno puede pensar en hacer, a Concordia le falta eso”, señaló.



Destacó que “en mis años de intendencia pasamos muchos momentos. El de la pandemia, que fue muy difícil, pero tuvimos buenos resultados en materia de salud y vacunación. En materia de obras ocurre lo mismo”.