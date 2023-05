Médicos reclamaron por mejores condiciones salariales y laborales

Un grupo de médicos se movilizó este jueves desde el hospital San Roque hacia Casa de Gobierno en reclamo de “sueldos dignos, mejoras en infraestructura edilicia en hospitales y centros de salud, mejores condiciones laborales, concursos y regulación de la planta de profesionales”.“Representamos a los distintos sectores de los hospitales San Roque y San Martín y los centros de salud de la provincia para visibilizar una problemática que data de hace mucho tiempo de manera crónica y que impide buen accionar en lo laboral”, expuso auna de las médicas en protesta, Trinidad Rodríguez.Respecto a las problemáticas vinculadas a o edilicio, la profesional repasó que “la semana pasada hubo un apagón en el San Roque que pudo haber sido una tragedia similar a la de Cromañón porque había muchos pacientes conectados a respirador en Neo y Terapia dado que el aparato no funciona cuando el grupo electrógeno no anda”. “El personal de salud fue bolseando como se pudo hasta que se resolvió el problema”, comentó.“Y hace dos semanas hubo una denuncia por violencia de género hacia el director por parte de un personal de Enfermería, lo cual hace que el clima laboral sea feo y tenso”, mencionó en relación a los reclamos laborales del sector.La profesional, que según contó hace 23 años se desempeña en el San Roque, confesó que se siente “amenazada y perseguida”. “Atesoro esta profesión que elegí desde la vocación, pero no se puede seguir así, con miedo”, argumentó.Marina Alegre, otra de las médicas en protesta, refirió que “no hay concursos ni regulación de la planta de profesionales, con lo cual, muchos se jubilan como suplentes sin poder acceder nunca a sus cargos”.“El sueldo de un médico asistente no llega a cubrir la canasta básica”, sentenció.Y continuó: “La adscripción es una figura obsoleta que debería ser reevaluada porque nació cuando no había sistemas de formación y, entonces, los profesionales cumplían horas gratis para formarse. Ahora somos profesionales formados que cumplimos la adscripción de forma gratuita para poder entrar al sistema de salud”.En tanto, otro de los profesionales, Juan Pedro Berduc, reveló: “Salud viene con sueldos depreciados desde hace más de 15 años porque los acuerdos paritarios logrados por ATE y UPCN siempre fueron por debajo de la inflación respecto al sector”. “Calculamos que estamos en un 100% por debajo de lo que debería ser justo y digno para brindar una atención de calidad”, argumentó al explicar: “Si bien están mejorando algunas cuestiones como el otorgamiento de turnos eléctricos, no se está atendiendo muestras condiciones porque con nuestros sueldos no llegamos a la canasta básica y nos vamos a jubilar con el 85% del básico”.