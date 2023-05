Diputados trabajó en comisión un proyecto de ley de lengua de señas

Foto 1/2 Foto 2/2

Este jueves se reunió la Comisión de Desarrollo Social, presidida por la diputada Paola Rubattino (Bloque Frente Justicialista CREER Entre Ríos), para tratar el proyecto de ley, autoría del diputado Juan Domingo Zacarías (Bloque Movimiento Social Entrerriano), que busca crear un servicio itinerante de interpretación de Lengua de Señas Argentina-Español.



"Esto abre un horizonte en el que vamos a ampliar derechos, para lo que es necesario un mecanismo médico no hegemónico", afirmó presidenta de la comisión, y agregó que "lo productivo no es sedentario, sino nómade".



El diputado Zacarías manifestó que esta propuesta busca "colaborar con aquellos que necesitan una vida igualitaria. No es un proyecto mío, sino que fue elaborado por quienes quieren los mismos derechos que tienen todos".



La diputada Carina Ramos (Bloque Frente Justicialista CREER Entre Ríos) celebró la iniciativa y aportó que, además del derecho a la comunicación, aparece la oportunidad de generar empleo para intérpretes en el sector privado. "Es importante que se instale la temática y se impulse el debate", dijo.



Cynthia Cabrol, asesora del equipo del legislador, expresó que el servicio es un mecanismo que debe estar presente en todo momento en el ámbito del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, y se invita a los municipios a adherir a la iniciativa.



"La comunidad sorda y la oyente deben estar en igualdad de oportunidades", dijo Sebastián Acosta, asesor sordo y profesor de LSA-E. Destacó las dificultades de contar con un intérprete en situaciones cotidianas y afirmó que "el Estado debe garantizar la accesibilidad para que se respete el derecho a la comunicación".



Lorena Caraduje, intérprete de LSA-E, expresó que "no podemos ubicarnos en un solo espacio. Las barreras de la comunicación son a toda hora, día y lugar. Es necesaria la intervención de profesionales que están en contacto directo con la comunidad sorda para entender sus vicisitudes diarias".



De la reunión presidida por la diputada Rubattino participaron los diputados y diputadas Ayelén Acosta, José Cáceres, José Kramer, Silvia Moreno y Carina Ramos.