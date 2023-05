Bahl dijo que “hay muchas mujeres capacitadas” para acompañarlo en la fórmula

El 24 de junio finaliza el plazo para la presentación de listas de precandidatos ante las juntas electorales partidarias e inicio de la campaña electoral para las PASO. En este marco, el precandidato a gobernador propuesto por Bordet, Adán Bahl, en declaraciones a Elonce hizo referencia sobre quien lo acompañaría en la fórmula.



“Hay mujeres muy capacitadas, con una gran formación pero se trata de un proceso que implican un consenso y estas tareas hay que abordarlas”, mencionó el intendente de Paraná a Elonce al asegurar que va intensificar las tareas (de campaña) durante el fin de semana para que durante el resto de los días pueda “cumplir con el compromiso asumido por los paranaenses que es trabajar por la ciudad”.



“Paraná viene creciendo y es algo que va a seguir en este contexto proyectando”, mencionó Bahl al asegurar que dedica “unas 14 horas por día al trabajo y mientras pueda voy a seguir sumando tareas, que so ahora las actividades políticas: se trata de hablar con dirigentes y probablemente con el tiempo tomará mayor dimensión y seguramente más adelante tomaré licencia”



“Quiero hacer el mayor esfuerzo posible, pero me queda la tranquilidad que cuento con el mejor equipo, tenemos un municipio ordenado y es un orgullo”, dijo al agregar que mantiene “muchas charlas informales con los intendentes Enrique Cresto y Martín Piaggio. Tenemos muchas coincidencias y sabemos que debemos dar el paso adelante para que nuestra provincia se siga posicionando a nivel nacional. Tenemos un equipo muy sólido y queremos que todos formen parte: el dialogo está abierto y entendemos que tenemos unos 60 días para seguir avanzando y buscando el mejor equipo. “Sabemos lo que hay que hacer y no vamos a improvisar”, cerró.