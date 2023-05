El Senado aprobó leyes que regularizan la jurisdicción de comunas entrerrianas

Homenaje

La Cámara de Senadores de Entre Ríos aprobó este miércoles 3 de mayo tres proyectos del Poder Ejecutivo que establecen los límites jurisdiccionales de la Comuna Aldea Salto, ubicada en el Departamento Diamante; de la Comuna La Verbena, en el Departamento Feliciano; y de la Comuna Colonia Tunas, en el Departamento Federación.Fuertes agregó que para fijar los límites jurisdiccionales de esas tres Comunas “tuvimos dictamen de comisión y esperamos que sigan llegando proyectos de este tipo del Poder Ejecutivo para que logremos dignificar la mayor cantidad de poblaciones rurales que tanto lo necesitan”.También en el marco de la sexta sesión ordinaria del 144º Período Legislativo, que fue presidida por la vicegobernadora Laura Stratta, fue aprobado un proyecto del senador Horacio Amavet (Uruguay- Frente Justicialista) por el que se instituye la ceremonia escolar de Promesa de Lealtad a la Constitución Nacional y a la Constitución de la Provincia de Entre Ríos..Amavet explicó: “Simplemente es un agregado de una ley nacional vigente, pero establecimos que para Entre Ríos correspondía jurar también por nuestra constitución provincial”.Luego se trataron dos proyectos de las diputadas Silvia Moreno y Carlos Ramos, que tenían media sanción de la Cámara baja, declarando como “Monumento Natural”, el primero a cuatro especies de aves; y el segundo a las especies Guazuncho, Aguará guazú y Ciervo de los pantanos.El senador Jorge Maradey (Gualeguaychú- Frente Justicialista) señaló que para los dos proyectos hubo dictamen unánime de la Comisión, a la que fue invitado el biólogo Alfredo Berduc, director de Áreas Protegidas de Entre Ríos “quien expuso sobre la necesidad de proteger y hacer posible la recuperación poblacional de estas especies categorizadas en peligro de extinción y vulnerables”, dijo Maradey. Sobre la segunda iniciativa indicó además que “por tratarse de especies de las cuales quedan pocas poblaciones en la provincia de Entre Ríos, siendo un hábitat elegido por éstas para vivir y reproducirse, entendemos que es necesaria la intervención del gobierno provincial en vista a su protección y conservación”. Ambas iniciativas volvieron en revisión a la Cámara de Diputados.Durante la sesión, la Cámara de Senadores de Entre Ríos realizó una emotiva ceremonia por el 41º aniversario del bautismo de fuego de la Fuerza Aérea Argentina, que conmemora el primer combate de esta Fuerza durante la Guerra de Malvinas. En la oportunidad se rindió homenaje al primer teniente Danilo Rubén Bolzán (Diamante 1955- Malvinas 1982).Al respecto, la senadora Claudia Gieco (Diamante- Frente Justicialista) expresó: “Como diamantinos y como entrerrianos tenemos el honor de ser coterráneos de su lugar de nacimiento y como argentinos tenemos el deber de conocer su nombre y el de todos nuestros héroes. Es imprescindible que ellos sean recordados por y para siempre”.Dijo además: “Recordar los nombres de nuestros héroes es una tarea imprescindible, que debe partir desde nuestro lugar reivindicando no sólo un hecho histórico y trágico de nuestra Nación, sino que también una lucha constante que subsiste hasta el día de hoy”.La Cámara de Senadores Ríos introdujo en el Régimen de Honores de la Provincia “en calidad de Personalidad Destacada de la defensa de los derechos humanos, políticos y sociales por su desempeño durante el conflicto del Atlántico Sur” a Danilo Rubén Bolzán, quien nació el 20 de enero de 1955 en Diamante y murió en combate, el 8 de junio de 1982. El mencionado reconocimiento fue aprobado por unanimidad.Tras las palabras de la legisladora, se proyectó un video homenaje. Luego, la senadora Gieco y la vicegobernadora Laura Stratta entregaron a los familiares de Bolzán, la declaración de Personalidad Destacada, y la placa que hace alusión a dicha declaración de esta Honorable Cámara de Senadores de la Provincia de Entre Ríos.De la emotiva ceremonia participaron familiares de Bolzán, veteranos y ex combatientes. Allí, Oscar Eguía, del Centro de Veteranos de Guerra de Malvinas de Paraná, manifestó: “En nombre del gobierno nacional y en representación del pueblo argentino, quiero otorgarte una medalla por los 40 años de la gesta. Solamente me queda entregarte la medalla de Danilo que tan valientemente nos representó en Malvinas”, agregó.