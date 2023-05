Piaggio dejó entrever que podría ir a una interna por la Gobernación

Juan Grabois y las críticas al gobierno actual

A medida que se acerca la fecha de presentación de fórmulas, el oficialismo y la oposición comenzaron a dar a conocer algunos de los candidatos, tanto en el ámbito nacional como provincial. En Entre Ríos, ayer Gustavo Bordet dio a entender que Adán Bahl, actual intendente de Paraná, es “el perfil que mejor se adapta” para seguir su proyecto político en la Gobernación.Sin embargo,Lo dijo a Elonce en el marco de la presentación del libro “Los Peores”, escrito por Juan Grabois, otro de los presentes en el espacio educativo.El intendente de Gualeguaychú se refirió a la posibilidad de ir a una interna por la Gobernación de Entre Ríos: “Sé que es el tema del momento. Nosotros hemos sido muy claros desde hace mucho tiempo que nuestra intención dentro del Frente de Todos es participar de esta contienda electoral.En ese sentido, sostuvo: “La instancia de las PASO hace cuatro o cinco meses que venimos intentando manifestar que puede ser muy virtuoso aparte de considerar que en el año en que las PASO llegaron a la República Argentina dimos un salto cualitativo en materia democrática. Creo que no cabe ningún tipo de duda respecto a eso. Quiero ser coherente con lo que desde el 2002 vengo sosteniendo y todavía no participaba de manera directa en la política”.” aseguró Piaggio.Asimismo, indicó que “no participamos para ocupar cargos. Participamos para ser parte de una generación que se compromete con la realidad. Soy médico y abogado y toda la vida sentí que los momentos hay que vivirlos de manera comprometida”.También interpeló al voto joven, que será clave para estas elecciones: “Me parece que la base es tener reglas claras, que todos los partidos y frentes sepan en qué época van a competir, bajo qué modalidad, de qué manera hacerlo. Es la manera más civilizada que la política siga siendo una herramienta de transformación. Además,Por último, instó que el espacio que conduce Grabois sería integrado dado la admiración que tiene el actual jefe municipal de Gualeguaychú. “Es una guía para la juventud de compromiso, de claridad, de estar sobre cualquier tipo de especulación”, rescató. También dijo que cree “en esa lucha colectiva, en esa construcción”.Juan Grabois, precandidato a presidente de la Nación, se refirió a la importancia de este encuentro con el intendente de Gualeguaychú: “Nosotros queremos plantear un proyecto de país dentro de una coalición política que es el Frente de Todos, donde no todos pensamos lo mismo. Creo que pasa lo mismo en Entre Ríos. Después Piaggio podrá decirlo. Acá hay una coalición que no terminó de funcionar porque el presidente no terminaba de sintetizar al conjunto de las partes. Lo que él planteaba como proyecto de país, no era el nuestro. El acuerdo con el Fondo no era el acuerdo que queríamos hacer. La política social, de techo y trabajo no era nuestra política y así con otros sectores”.Además, remarcó cuál fue el problema central que tuvo el gobierno de Alberto Fernández: “Al no haber habido un debate de ideas de cara a la sociedad y que el pueblo pueda elegir cuál era el programa y cuáles eran los representantes de ese programa, tuvimos este fracaso”. Sin embargo, insistió: “Ahora hay que cambiar el chip y cambiar el debate de esta sociedad de cuál es el modelo de país y hoy venimos a esta universidad a dar un debate sobre el modelo de país mirando desde la periferia al centro y desde abajo hacia arriba, las necesidades de los más humildes, los barrios populares, el campo pobre, la economía popular, los sectores que han quedado informalizados que son la mitad de los trabajadores en Argentina”.En última instancia, anunció cuál es su plan de discusión con el Fondo Monetario Internacional (FMI): “El acuerdo con el Fondo no va a ser el que hay porque es insustentable. Gane quien gane, el propio Fondo va a cambiar el acuerdo. No le interesa que le pagues la deuda. Le interesa tener la soga al cuello de cualquier gobierno. Hay quienes quieren renegociar en los términos del FMI. Nosotros plantamos que hay que cancelar este acuerdo de manera unilateral si no hay una disposición del Fondo a reconocer su corresponsabilidad en un delito económico muy grave que fue financiar la fuga de capitales en Argentina”.