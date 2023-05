Bordet invierte 1200 millones de pesos en construcción de jardines y aulas

Fortalecer la educación pública

Detalles de las obras

El gobernador Gustavo Bordet firmó los contratos para iniciar las obras de Unidades Educativas de Nivel Inicial en cuatro localidades entrerrianas, y para la construcción de talleres y aulas en una escuela de Crespo. La inversión del gobierno provincial supera los 1.230 millones de pesos.La actividad tuvo lugar en la escuela de nivel medio y superior N° 35, General Don José de San Martín, de Crespo, que depende de la Universidad Autónoma de Entre Ríos (Uader). Acompañado por la vicegobernadora Laura Stratta, el intendente Darío Schneider y el intendente de Paraná, Adán Bahl, el mandatario provincial firmó los contratos para ejecutar nuevas Unidades Educativas de Nivel Inicial en Crespo, Cerrito, Paraná y Federación, y para la por la construcción de talleres y aulas de la escuela Nº 35.En ese marco, Bordet explicó la importancia de la construcción de las Unidades Educativas y de Nivel Inicial, así como también el nuevo edificio para la escuela San Martín de Crespo. Sostuvo que “representan el trabajo que venimos sosteniendo desde que iniciamos la gestión con el intendente (de Crespo, Dario) Schneider, donde nos comprometimos a trabajar para desarrollar la ciudad y la provincia, demostrando que podemos tener ideas distintas, podemos pertenecer a partidos políticos distintos, pero hay algo que supera toda grieta que es ponernos a trabajar para favorecer a nuestra gente”. “Esto es algo que hemos sostenido en toda la provincia”, remarcó.Valoró el impulso de la comunidad de Crespo para concretar el edificio de la escuela que “tiene un claro perfil industrial”, y subrayó que “la educación técnica promueve la capacitación y focaliza en actividades para después encontrar una salida laboral aplicada con los conocimientos técnicos específicos o para seguir estudiando en la educación superior”.En esa línea resaltó que “la Uader cumple este cometido de la educación secundaria concatenada con la educación superior", y recordó que “desde el principio de mi gestión, cuando muchos dirigentes de la oposición aconsejaban que había transferir la Uader, que había que eliminar carreras porque tenía 25.00 estudiantes, yo sostenía lo contrario, que tener 25.000 estudiantes era tener 25.000 proyectos de vida en Entre Ríos. Y si no estuviera la Uader esos estudiantes estarían en otras provincias o, lo que es peor, no tendrían posibilidad de acceder a una educación de nivel superior".Del mismo Bordet modo celebró el comienzo de la construcción de Unidades Educativas de Nivel Inicial en Crespo, Paraná, Cerrito y Federación. "Llevamos 18 unidades ya inauguradas y funcionando, y tenemos 12 más en construcción, a las cuales se suman estas cuatro”, repasó Bordet y resaltó su valor “para poder lograr que en los primeros años de la educación, que son clave para el desarrollo del futuro”.“Cuando hablamos de excelencia en la calidad educativa, que es uno de los desvelos más importantes para cualquier persona que ocupe responsabilidades de gobierno, hay que hacerlo desde una visión de conjunto”, puntualizó Bordet, y resaltó los acuerdos salariales alcanzados con los gremios docentes, y la construcción de aulas, escuelas y jardines de infantes: “siempre digo que las escuelas son como continentes, que son los edificios, pero lo más importante que tienen las escuelas es el contenido, la comunidad educativa, que es lo que le da vida, trascendencia y es para lo que todos trabajamos”.Agregó que también se está trabajando con programas de estudio que están haciendo punta en Argentina, y este sentido indicó que Entre Ríos y Mendoza son las dos únicas provincias argentinas que tienen implementado un programa para la detección de la deserción escolar en escuelas secundarias "para ir a buscar a los chicos que por algún motivo dejaron la escuela, ver cuál es el motivo, resolver y que puedan insertarse nuevamente dentro de sistema formal educativo", remarcó.“Se escuchan muchos cantos de sirena con gente que viene de otras provincia, ahora que hay elecciones, y hablan de educación, de indicadores. Pero quienes estamos acá todos los días, trabajamos y recorremos ciudades, comunas y juntas de gobierno, sabemos qué es lo que los entrerrianos realmente tienen y lo que nos está faltando. Esto es lo que tenemos que construir entre todos los entrerrianos sin que nadie nos diga de afuera qué es lo que tenemos que hacer. Somos capaces de trabajar entre oficialismo y oposición para encontrar las soluciones que todos requerimos y necesitamos. Este el compromiso que tenemos en la gestión”, completó Bordet.Durante la actividad el gobernador entregó un aporte del Programa Clubes en Obra para el club Cultural de Crespo, y ocho tablets para el área de discapacidad de esa ciudad en el marco programa nacional Conectando con Vos.También estuvieron presentes el ministro de Planeamiento, Marcelo Richard; la presidenta de la Fundación Iapser, Mariel Ávila; el intendente de Federación, Ricardo Bravo; el presidente del CGE, Martin Müller; el senador provincial Juan Carlos Closs; los diputados Julio Solanas, Carina Ramos y Vanessa Castillo; el secretario de Deportes, José Gómez; el director de Industria, Cristian Kaelher; el decano de la Facultad de Ciencias de la Vida y la Salud, de la Uader, Aníbal Sattler; y la rector de la escuela, Eduardo Osuna.En la ocasión, el intendente de Crespo, Darío Schneider, sostuvo que el gobierno provincial, el municipio e instituciones educativas se encuentran "trabajando en un tema que es absolutamente importante, fundamental, para el desarrollo y la transformación de nuestra provincia como es la educación pública".“Hoy estamos iniciando también la construcción de un nuevo jardín municipal, un espacio de atención y educación para la primera infancia”, precisó y celebró que “podamos estar llevando adelante estas iniciativas que fortalecen el sistema educativo y la educación pública”.Tras expresar su agradecimiento al gobierno provincial por las obras encaradas, Schneider enfatizó que “la idea es que podamos seguir trabajando juntos, fortaleciendo el sistema educativo público”.Por su parte, el rector del instituto educativo de Crespo, Eduardo Osuna, dijo que se trata "de un acontecimiento muy importante para toda la comunidad de esta escuela técnica" y agradeció la presencia del gobernador, la vicegobernadora y de las restantes autoridades que "pudieron darle forma a un sueño que tuvimos allá por el año 2021, cuando empezamos a enfocarnos en este proyecto que tiene un valor agregado que es el conocimiento de los docentes y los estudiantes que de alguna forma empezamos a trabajar".Por último, Osuna dijo que el nuevo edificio "no solamente fortalecerá la educación técnico profesional, sino que le dará valor a un proyecto que se va a ver plasmado día a día con los más de 650 estudiantes que esta escuela tiene" y expresó el agradecimiento al gobierno provincial por esa obra.Los proyectos de las cuatro UENI para los cuales se firmaron los contratos comprenden seis salas con sus correspondientes sanitarios, un salón de usos múltiples, áreas de gobierno, cocina, depósito y los patios institucional y de juegos. El monto total de inversión alcanza los 1.054.065.487 pesos.En tanto, por la construcción de talleres y aulas en escuela Nº 35, de Crespo, se firmó un contrato por 181.992.946 pesos. La nueva construcción es una continuidad de la anterior edificación en terreno propio de la institución. El edificio contará con aulas-taller, sala de lectura, laboratorio de mediciones eléctricas, sala de profesores y sanitarios. Además, cambiarán los pisos del hall de ingreso y de la galería cubierta.En la ocasión el gobernador Bordet firmó los contratos por un total de 1.054.065.487 pesos. Por la nueva UENI en Crespo rubricó el contrato con la firma Verco SA por 268.856.992 pesos, lo propio hizo para la nueva UENI en Cerrito con la firma Duamak SA por un monto de contrato 259.799.760 pesos. La construcción de la UENI en Bº el Trébol de Paraná se acordó también con la firma Duamak SA por el monto de contrato 259.456.973 pesos, y la UENI en Federación con la firma Incar SA por 265.951.760 pesos.En tanto, por la construcción de Talleres y Aulas en Escuela Provincial de Nivel Medio y Superior Nº 35 General Don José de San Martín de la ciudad de Crespo rubricó el contrato por 181.992.946 con la firma Peterson Orlando José María. El plazo de ejecución fijado es de 270 días corridos