Bordet: “Bahl tiene el perfil que mejor se adapta a la propuesta de gobierno”

En 2003 fui precandidato a intendente y salí segundo. Al otro día estuve con el candidato que había ganado, Juan Carlos Cresto, apoyándolo

Tras anunciar que el intendente de Paraná será el candidato del espacio justicialista, el gobernador de Entre Ríos, Gustavo Bordet, en declaraciones a Elonce hizo referencia a las elecciones del 2023 y fundamentó por qué Bahl es el “candidato con mejor perfil” para ser gobernador en el próximo períodoEste miercoles, desde Crespo el mandatario aseguró aque “cuando empezamos el proceso político,”. Y aseguró que “hubo varias expresiones de los intendentes de este espacio que querían inscribirse en este proceso electoral participando activamente. Consulté a todos, legisladores, presidentes de comunas y a los militantes y el”.“Bahl realizó una gestión transformadora en Paraná, tiene mucha capacidad de gestión y una gran relación con el vecino”, aseveró el gobernador y dijo el actual intendente de Paraná también estuvo en cargos ejecutivos muy importantes a nivel provincial.De todos modos, aseguró que “a” y resaltó: “los mecanismos internos del Justicialismo están abiertos y”.”, dijo el gobernador.Por otra parte, el actual mandatario, dijo: “No me preocupa mi futuro personal. Tengo el honor de haber sido ocho años intendente de Concordia y otro tanto gobernador de Entre Ríos. Los cargos son circunstanciales. Estaré en la boleta en el mejor lugar que pueda aportar a este proceso. Y si no tengo que estar, no estaré, pero sí voy a estar trabajando pueblo por pueblo, ciudad por ciudad, con Beto para llevar adelante esta propuesta política con fortaleza y consistencia, porque entiendo que es lo mejor que le puede pasar a Entre Ríos”.“A mí me tocó ganar, pero también perder” en estas instancias. “”, recordó el gobernador. Y completó: “Creo en los procesos internos. El partido tiene que estar abierto. Quien quiera presentarse tiene toda la legitimidad para hacerlo”.