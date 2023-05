Armando Sánchez: “Vamos a gestionar el Municipio sólo con cuatro Secretarías”

Con cuatro Secretarías

La clave para una gestión eficiente

Donde nunca antes llegó el Estado

“En la Ciudad de Paraná, nos encontramos con una situación de estancamiento, de problemas que ya parecieran ser crónicos. No fue siempre así. Tenemos que recordar que la Ciudad de Paraná, en su historia y en la de nuestro País, ha sabido ser protagonista. En esta Ciudad se supieron tomar decisiones muy potentes, realizar obras de avanzada y brindar servicios de primer nivel. Pero hace décadas que en Paraná no ocurre nada nuevo. La enfermedad que aqueja a Paraná desde hace mucho, es la falta de un Presidente Municipal que tenga un plan de gobierno que permita darle un horizonte a la ciudad, con metas claras y equipos eficientes, de cara a brindar soluciones a los vecinos”, afirmó Armando Sánchez, Precandidato a intendente de Paraná por el espacio Políticas para la República.Al respecto, consideró que “un síntoma de esa enfermedad es la planta política elefantiásica de ésta y las anteriores gestiones. Esta gestión tiene 250 caciques políticos, un cacique cada mil habitantes, y la gestión anterior tenía 207 ¿Cómo pretenden trabajar con equipos eficientes si tienen tantas cabezas? Es imposible coordinar el trabajo, de ponerse metas, medir los objetivos cumplidos y autoevaluar. Para ponerlo en claro, esta gestión tiene 11 Secretarías y 37 Subsecretarías. La gestión de Varisco tenía 13 Secretarías y 27 Subsecretarías. En vez de 13 u 11 secretarías como tienen ahora, que son compartimentos estancos que muchos de ellos casi ni se hablan, nosotros vamos a dividir la gestión en 4 Secretarías. Sólo 4. Y equipos de trabajo. Porque no estamos acá para cumplir con compromisos electorales a diferentes grupos de la política tradicional, sino para trazarnos objetivos, ser eficientes y cumplirle al vecino”, señaló el Precandidato a intendente.“Venimos hablando con varios empleados municipales laburantes y de carrera que coinciden en la descoordinación entre áreas que mencionamos como compartimentos estancos. Y también marcan el destrato para con ellos, que es muy grave también. Esa descoordinación genera ineficiencia. Nuestra gestión va a demostrar que la eficiencia es posible, y que los problemas tienen solución. Para lograrlo, nuestra metodología de gestión será, como dijimos, con 4 secretarías”, explicó y al respecto, puntualizó que serán:: toda la cuestión de visión, filosofía de gestión, ordenamiento, diseño de áreas de nueva centralidad, aplicación de acupuntura urbana, desarrollo de políticas de turismo, del patrimonio, ambientales, de empleo, movilidad, transporte y desarrollo.: todo lo tangible, alumbrado, agua, cloacas, trama vial, bacheo, mantenimiento.: lo no tangible, o sea la aplicación de políticas de educación, salud, seguridad, prevención de adicciones, cultura, deportes: en lo referido a legales, presupuesto, finanzas, personal.“Algo que también va a diferenciar enormemente mi gestión y la de mi equipo, que será la primera gestión municipal de Políticas para la República en Paraná, va a ser la filosofía de gestión, que es gestión por proyectos”, remarcó el precandidato a intendente.“Gestionar por proyectos significa trabajar de manera enfocada en todas las áreas por proyectos comunes, con dos características, la modularidad y la etapabilidad, y luego la evaluación. Modularidad significa tomar el proyecto y dividirlo en módulos o partes más pequeñas con objetivos claros que se vayan concretando en el corto y mediano plazo, adquiriendo la eficiencia y trasladándola a los diferentes módulos, por etapas, hasta finalizar el proyecto entre todas las áreas. Al finalizar cada módulo se evalúa para aprender y mejorar, y en el siguiente aplicar esas mejoras y aprendizaje. Entregar, aprender y mejorar. Volver a entregar, aprender y mejorar. Esto es algo que nunca se vio en Paraná. Eso va a ser realmente elevar la vara de la gestión y las respuestas al vecino”, dijo Armando Sánchez en un comunicado enviado a este medio.“Yendo a un ejemplo concreto, en la temática del transporte público, cuando presentamos en 2020 el Plan Director de Movilidad (PDM) lo hicimos para ser aplicado modularmente y por etapas. No es algo nuevo para nosotros. Siempre hemos trabajado de esa manera. Es la forma de gestión de vanguardia con la que se realizan las políticas públicas hoy en día en los lugares más avanzados. Así será nuestra gestión a partir de diciembre de este año”, anticipó el referente de Políticas para la República.“Otro ejemplo de modularidad y etapabilidad es la acupuntura urbana, que consiste en generar áreas de nueva centralidad, o sea, desarrollar las potencialidades de un lugar y hacer que el desarrollo y las oportunidades lleguen a los barrios, realizando obras pequeñas pero transformadoras en lugares donde nunca antes llegó el Estado. Desarrollando esos lugares, se impulsa el desarrollo de toda la zona. Incluso lo haremos cruzando diferentes proyectos en un mismo lugar. Pequeñas partes de diferentes proyectos globales en un mismo lugar, uno por uno, comenzando y terminando en poco tiempo cada uno para que los vecinos puedan rápidamente disfrutar los beneficios de cada pequeño escalón, que todos juntos en el tiempo hacen una gran escalera”, señaló Sánchez.“Y uno de los lugares en donde primero aplicaremos acupuntura urbana generando un área de nueva centralidad es la zona de Floresta y San Agustín. Revitalizaremos ese sector, entre otras cosas, desarrollando un Centro de Desarrollo Comunitario en la Floresta en instalaciones que ya existen, como el CIC, trabajando en áreas de cuidado a la primera infancia y a los adultos mayores, y en cercanía con las familias del barrio brindando atención interdisciplinaria y agentes municipales de proximidad para asesoramiento en trámites, y resolución de conflictos evitando que escalen”, sostuvo el precandidato a intendente.“Esto es parte de nuestro Programa de Gobierno para Paraná que venimos mostrando de a poco. Ya hemos hablado de nuestras propuestas de transporte, tránsito, prioridades, mantenimiento. Hemos demostrado con nuestras propuestas, que estos problemas crónicos tienen solución, y que Paraná está preparada para que ocurran cosas nuevas, a partir de que gobernemos nosotros: un partido nuevo. Con soluciones para la Ciudad y convicción para gobernar”, concluyó Armando Sánchez.