Con un locro, trabajadores populares celebraron su día en la Escuela Hogar. En ese marco, expresaron que "nos reunimos para celebrar y discutir un proyecto político que ponga en el centro la necesidad de ampliar derechos para nuestro sector. Los queremos para construir una vida digna para nuestras familias. Afirmamos decirle no al FMI, no al ajuste, si al trabajo digno y a la soberanía nacional"."Hoy, 1.° de mayo, en el marco de la celebración por el Día del Trabajador, los trabajadores y trabajadoras de la Economía Popular, nos encontramos en la Escuela Hogar de Paraná para festejar nuestro día y plantear las problemáticas que todavía atravesamos en cuanto a la falta de derechos", resaltaron.Al mismo tiempo, "coincidimos en que hay que ponerle un freno y decirle no al FMI, no al ajuste, sí al trabajo digno y a la soberanía. No pueden seguir jugando siempre con el hambre de los que menos tienen. Las decisiones que toma el fondo repercuten en nosotros y nosotras, en nuestros programas, en nuestros bienes y servicios; y somos nosotros los que luego estamos en cada barrio sosteniendo los comedores o conteniendo a las familias".En este sentido, nuestro Secretario General, Emiliano Gómez Tutau, expresó lo siguiente: "Nosotros venimos transitando una experiencia política, organización popular, donde no hay un Messi, no hay un mago, no hay iluminados, no hay nada, solo hay un pueblo organizado con convicción y fuerza." Luego prosiguió, "Y estamos aquí para decirle no al avance del FMI, que afecta a nuestra soberanía política y pone en riesgo la economía del país.""No hay ni derecha, ni izquierda, acá hay dos categorías: pueblo y antipueblo. Están los que defienden el trabajo, a su pueblo, la Argentina y los que no defienden eso. Ahí sí tenemos que ponernos en frente nosotros y nosotras. [...][...]Salgamos de acá convencidos y convencidas que tenemos que militar un proyecto político con nosotros adentro", concluyó.Tenemos "que construir la fuerza para terminar con los condicionamientos del FMI. Esto no depende de líderes mágicos, sino de la convicción, la organización popular y la fuerza del pueblo. Creemos que el Estado tiene que ordenar las prioridades y primero deben estar los trabajadores y trabajadoras porque ellos y ellas son fundamentales para un proyecto político y para construir una verdadera justicia social".