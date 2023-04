Hay elecciones en siete distritos de Mendoza: Estrenaron boleta única de papel

Siete distritos de Mendoza inauguran en la provincia el camino de las elecciones 2023. Este domingo la gente está yendo a las urnas para elegir candidatos a intendentes los departamentos de Maipú, San Rafael, San Carlos, La Paz, Santa Rosa, Tunuyán y Lavalle.



La novedad se centra en que se oficializó el debut del sistema de boleta única de papel, como parte de la modernización del instrumento electoral en el que se estructura el voto de la ciudadanía. Las elecciones para gobernador y vice de Mendoza serán el próximo 24 de septiembre.



Las siete comunas que llevan adelante la elección de este domingo decidieron desdoblar la organización de sus comicios y no irán a las urnas el mismo día que la provincia, la cual tiene estipulada sus PASO para el 11 de junio, mientras que las generales se desarrollarán el 24 de septiembre.



Según la Junta Electoral provincial, están disponibles 60 escuelas y hay un total de 445 mesas habilitadas, para que acudan entre 120.000 y 150.000 votantes en cada departamento, estiman. Mendoza elige: qué se vota en los siete distritos Los espacios políticos que se presentan deberán superar el piso del 3 por ciento del total de los votos para pasar a la elección general, mientras que en los partidos que presenten más de una opción para las diferentes categorías, serán candidatos a los diferentes cargos los precandidatos que más votos reciban.



En San Rafael, el departamento más grande del sur provincial, hace 20 años ininterrumpidos que gobierna el peronismo, con los dos primeros períodos a cargo de Omar Felix y los últimos tres de Emir, su hermano menor.



Ahora, el hermano mayor buscará retener y regresar a la comuna en poder del justicialismo, para lo cual se enfrenta a otros 12 candidatos, cuatro de ellos del frente Cambia Mendoza.



En Tunuyán, Cambia Mendoza no presentó una lista de unidad y es el único frente que decidirá su candidato para las generales en las PASO, en tanto que el peronismo -con el Frente Elegí "Gestión Tunuyán"- no tiene internas y el precandidato será Emir Andraos, candidato del actual intendente Martín Aveiro que va como postulante a concejal, ya que cumplirá su tercer mandato consecutivo desde 2011.



En Santa Rosa y La Paz, dos departamentos gobernados por intendentes justicialistas de Unidad Ciudadana, sus jefes comunales Flor Destéfanis y Fernando Ubieta respectivamente van por la reelección y se descuenta que ganarán cómodos y podrían llegar al 50% de los votos.



En Lavalle son cinco los frentes que se presentarán, de los cuales tres dirimirán su interna mañana; y en Maipú -el único departamento del gran Mendoza que desdobló su elección- habrá 13 candidatos que buscarán su lugar en las generales, entre los cuales el intendente Matías Stevanato (PJ) buscará su reelección.



Finalmente, San Carlos es el único departamento del Valle de Uco que define los candidatos para suceder a Rolando Scanio (Unión Popular) y presenta cuatro propuestas, de las cuales los frentes Cambia Mendoza y el Partido Verde definirán su interna mañana. Interna de Juntos por el Cambio y la presencia de los liberales El panorama electoral mendocino se encuentra al rojo vivo: Juntos por el Cambio se quebró luego que el diputado del PRO Omar De Marchi y su compañero de fórmula, el radical Daniel Orozco, formarán un frente propio para candidatearse a la gobernación por afuera de la estructura de la coalición opositora, que localmente se denomina Cambia Mendoza. Estreno de boleta única de papel Con respecto a la novedad de la aplicación de la boleta única de papel en Mendoza, el gobierno mendocino informó que "el diseño y formato del instrumento utilizado para expresar la voluntad del elector es esencial porque asegura y garantiza la transparencia, la igualdad y la equidad del proceso electoral".



"Se trata de una herramienta moderna, ágil y transparente, pensada para disminuir costos y mejorar la calidad democrática de las elecciones", destacaron.



Finalmente, el secretario de la Junta Electoral mendocina, Juan Albarracín, estimó que los primeros resultados se conocerán a partir de las 22 de este domingo.