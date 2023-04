Larroque sobre la crisis cambiaria: "No sabíamos si llegábamos al viernes"

El ministro de Desarrollo de la Comunidad bonaerense, Andrés "El Cuervo" Larroque, se mostró hoy preocupado tras la crisis cambiaria generada por la suba del dólar paralelo que rompió récords alcanzando los $497, y aseguró que el martes no tenía garantías de que el Gobierno pudiera hacer frente al panorama."No sabíamos si llegábamos al viernes", reconoció en declaraciones a radiales. Al ser consultado sobre la magnitud de la frase, el dirigente de La Cámpora respondió: "Sí, qué sé yo ¿vos no te preocupaste? Y si vos tenés a un ministro de Economía sin pericia, con una corrida de esa magnitud, ¿dónde terminás?".A pesar de sus dichos, el ministro destacó la tarea de del ministro de Economía, Sergio Massa, al sostener que hizo un "esfuerzo inmenso" para frenar la corrida, y afirmó: "Él está comprometido y haciendo un esfuerzo inmenso. Recordemos que el martes no sabíamos si llegábamos al viernes, y acá estamos. Y arrancaremos la semana que viene y veremos cómo sigue la pelea".En la misma línea, resaltó además los guiños de la vicepresidenta Cristina Kirchner en su reaparición, en la ciudad de La Plata, respecto al titular del Palacio de Hacienda."Ayer fue clara en el discurso. En la pelea que se está dando, desde las diferencias que podamos tener, es obvio que él (por Sergio Massa) está comprometido con la situación y que no hay un escenario posterior si la situación se desbanda", indicó.Respecto a la clase magistral de la ex mandataria en el marco del lanzamiento de la Escuela Justicialista Néstor Kirchner (EJNK), Larroque afirmó: "Cristina es una persona comprometida con lo que ocurre en su país, con la claridad que siempre aporta. Escucharla no deja de sorprender, porque amplía los márgenes y la cancha y nos alecciona y apela a una dirigencia política que debe estar a la altura de las circunstancias"."Creo que la necesidad es poder generar un programa y llevarlo adelante. Ella fue muy clara. Hay que definir el programa y no nos podemos licuar en las alquimias que llegan en los procesos del cierre de listas. También hay que definir quién conduce ese proceso. Me parece que dejó esa discusión abierta", completó luego de que la titular del Senado evitara abonar a la teoría de su candidatura.A la vez, aclaró que "Cristina no se bajó ni se subió" sino que está "absolutamente comprometida" en la realidad del país, y manifestó: "Realizó un discurso con una vehemencia, con una fuerza que hasta ella misma lo referenció sobre el final, que movilizó a todos los que estaban presentes, a los que acompañaron su intervención y a los que estuvieron en sus casas".En otro pasaje de la entrevista, el funcionario bonaerense calificó a la vicepresidenta de "impredecible", y destacó que a lo largo de la historia la ex mandataria "siempre sorprendió" con sus decisiones."Lo que vaya a hacer ella [por Cristina]no lo sabe nadie. Tiene esa capacidad, es impredecible. Por eso digo que ni se subió ni se bajó, porque no creo que nadie en la Argentina se anime a decir qué es lo que va a hacer Cristina".Por último, hizo referencia al futuro del Frente de Todos de cara a las elecciones presidenciales: "La unidad está fuera de discusión (...) Por errores o contradicciones que haya habido en el transcurso de esta experiencia, no puede pagar la unidad". Fuente: (NA)