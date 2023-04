Emanuel Gainza presentó su plan para combatir la inseguridad en Paraná

El precandidato a Intendente Emanuel Gainza anunció una serie de medidas que apuntan a prevenir hechos delictivos y a volver a convertir a Paraná en una ciudad tranquila. La creación de un Mapa del Delito, la instrumentación de un Centro de Monitoreo Municipal con 300 cámaras, y el trabajo articulado entre el Municipio y la Policía son algunas de las acciones que presentó. Lo hizo acompañado por el ex Jefe de la Policía Federal Argentina, Néstor Roncaglia, que colabora con Frigerio en su plan para gobernar Entre Ríos.Luego de anunciar la eliminación de 100 tasas municipales para simplificar el sistema impositivo y potenciar el desarrollo económico de Paraná, Emanuel Gainza dio a conocer su segundo compromiso de campaña: “Ciudad Segura”. Se trata de una serie de propuestas concretas para prevenir el delito en la capital provincial y garantizar mayores niveles de seguridad en la ciudad.La presentación de estas medidas se realizó en un encuentro que tuvo lugar este jueves a la noche y que contó con la participación de Néstor Roncaglia, el chajariense que tiene una extensa trayectoria en materia de seguridad, se desempeñó como Jefe de la Policía Federal Argentina durante la gestión de Mauricio Macri y forma parte del equipo de Rogelio Frigerio.Durante el encuentro, el precandidato a intendente aseguró que “Paraná ha dejado de ser una ciudad tranquila”, manifestó que es necesario “reconocer que existe un creciente nivel de inseguridad” y que “hay que actuar en consecuencia”. En este marco fue que presentó una serie de acciones que conforman el Plan Municipal de Prevención del Delito.La creación de un Mapa del Delito y la conformación de una Mesa de Trabajo entre la Municipalidad y la Departamental de la Policía constituyen una “herramienta fundamental” para tener datos estadísticos de las zonas más inseguras y generar medidas acordes a la situación de cada una de ellas, señaló Gainza.También anunció la instalación de un Centro de Monitoreo Municipal que cuente con 300 cámaras ubicadas de manera estratégica en lugares de alta circulación o de riesgo, como los ingresos a la ciudad, las plazas y espacios públicos, las garitas de colectivos, los hospitales y las escuelas.Otra de las medidas es la puesta en marcha de 100 “Puntos Seguros”, dispositivos conformados por una estructura metálica que contarán con un botón de pánico, un parlante altavoz y habilitará la posibilidad de que los vecinos se comuniquen de manera directa con la Central de Monitoreo ante casos de emergencia.La incorporación de tecnología para leer las patentes de los vehículos que circulen por los cinco ingresos de Paraná y la puesta en marcha de un “agresivo plan de colocación de luminarias” son otras de las acciones que Gainza planea instrumentar durante su gestión.El dirigente afirmó que “no hay política de seguridad que no esté acompañada por política social” y consideró que “los niveles de pobreza, la crisis del sistema educativo y el desastre económico obliga a los gobiernos, y en particular al Municipal, a poner en marcha medidas que reconstruyan el tejido social”.En este sentido, adelantó que implementará “un ambicioso plan de desarrollo humano que, a través de la educación, el deporte, la cultura y la promoción de la salud, refuerce las acciones del Estado para formar ciudadanos de bien”.Tras brindar mayores precisiones sobre las propuestas, Emanuel Gainza aseguró que “si bien el Gobierno Municipal no tiene competencia directa en el combate al delito, sí tiene la posibilidad de aportar medidas que colaboren con la prevención”, por lo que “nuestro compromiso es incorporar a la seguridad como uno de los ejes centrales de la gestión”.En este marco, aseguró: “La problemática de la inseguridad no nos permite seguir mirando para otro lado y estamos convencidos de que hay que poner el foco en la prevención del delito a través de propuestas que son tan viables como necesarias”.“No se puede seguir improvisando, debemos ser inteligentes en la administración del Estado”, enfatizó Gainza, quien indicó que “las propuestas deben implementarse de manera sincronizada bajo la órbita de un plan y con un método de trabajo que nos permita ser eficientes”.En el encuentro Rocanglia realizó una exposición sobre la compleja problemática de la inseguridad, dijo que se trata de “un fenómeno multicausal” y advirtió que “es un flagelo que se ha federalizado y que ha cambiado el modo de vida de todos”.Tras destacar que “Entre Ríos tiene una buena Policía”, consideró que “hay mucho por mejorar”, dijo que los efectivos policiales “no se pueden encargar de los controles de tránsito” y señaló que “deben estar enfocados en prevenir los delitos”.Finalmente, celebró “que los proyectos municipales tengan en su agenda el trabajo articulado con la Provincia para mejorar la seguridad; necesitamos dirigentes comprometidos con esta temática para que Entre Ríos y, en este caso Paraná, recupere la tranquilidad que siempre tuvieron.”El detalle de la propuesta de seguridad se encuentra publicado en este sitio: https://www.emanuelgainza.com/ciudad-segura