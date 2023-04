"Marca un horizonte", dijo Tomás Ledesma sobre el discurso de la vicepresidenta

El diputado nacional por el interbloque Frente de Todos, Tomás Ledesma, habló con Elonce después del discurso de la vicepresidenta, Cristina Kirchner, en la inauguración de la Escuela Justicialista Néstor Kirchner en el Teatro Argentino de La Plata. La expresidenta encabezó la conferencia "La Argentina Circular. El FMI y su histórica receta de inflación y recesión. Fragmentación política y concentración económica", donde también se recordaron los 20 años de los comicios en los que fue elegido presidente Néstor Kirchner.



En relación al discurso de Kirchner, Ledesma dijo: “Con esperanza, porque fueron semanas muy difíciles, es imposible negar que en la Argentina y en toda la ciudad del país, se está viviendo una realidad económica muy complicada. Escucharla a Cristina con la claridad meridiana que tiene, con conceptos tan claros, con sinceridad sobre los momentos que se están viviendo y sobre todo lo que hay que trabajar para mejorar tanta injusticia, nos marca un horizonte, nos pone un faro en el marco de tanta complejidad y nos llama a mejorar muchísimo en el marco de lo que viene”.



Además, el diputado destacó el encuentro con tantos jóvenes de diferentes espacios políticos, y afirmó que la política es una herramienta para mejorar la realidad y la cotidianidad de la gente. “Hoy hay una generación de jóvenes que descreen en la política y la ven como una herramienta que solamente genera angustia porque han vivido en una Argentina donde la cosa ha estado muy difícil todos estos años”, agregó.



Ledesma también se refirió a la situación económica del país y cómo afecta a los jóvenes. “Me tocó crecer en una Argentina muy diferente, donde con mucho acierto y con muchos errores también, me levantaba todos los días en un país donde siempre había una buena noticia para la gente, donde ibas a la escuela y recibías una notebook, en donde habías tenido una moto y te podías comprarte un auto 0 km, te podías ir por primera vez de vacaciones, pudiste tener un hijo y que accediera a la universidad pública y esas cosas, a uno lo llevó a enamorarnos de la política y a entender que por más difícil que parezcan algunas cosas, el camino es dar la discusión de adentro y tratar de construir una realidad mejor”.



Por último, en relación al comentario de Kirchner sobre la dolarización, el diputado dijo: “La dolarización no es una solución a ninguno de los problemas de los argentinos, y no hace falta hacer un recorrido histórico, solo con mirar los países que han adoptado la dolarización como es el caso de Ecuador que tiene niveles históricos de inflación. Hay que irse a los ejemplos para no hablar muy rebuscado y para ir a lo cotidiano, la dolarización no puede ser una solución para nuestros problemas, porque no imprimimos dólares, entonces el condicionamiento de nuestra economía doméstica va a estar siempre determinado por la coyuntura internacional aun más de lo que ya está”.