"Cambio del calendario electoral no modifica cuáles deben ser las prioridades"

El precandidato a gobernador por Entre Ríos, Rogelio Frigerio, expresó que "hace poco conocimos datos oficiales que muestran que casi la mitad de los argentinos son pobres, que estamos frente a la inflación más alta de los últimos 30 años y que uno de cada dos alumnos en Entre Ríos no termina la escuela. El debate alrededor del calendario electoral no puede estar mas lejos de lo que le preocupa a la gente".



"Entre Ríos es prácticamente la única provincia que tomó la decisión de unificar las elecciones con las nacionales, en una clara muestra de apoyo y acompañamiento a las políticas del gobierno de Alberto Fernández y Cristina Kirchner. Con este cronograma los entrerrianos vamos a elegir el mismo día el rumbo que queremos para nuestra provincia y para todo el país. ¿Queremos más kirchnerismo?", se preguntó.



El "certificado de fracaso del modelo kirchnerista está escrito en los datos oficiales. Ahora, tenemos que dar vuelta la página y empezar a escribir una nueva historia, que tenga que ver con el trabajo, el esfuerzo, el mérito y que apueste por la educación. Un gobierno provincial y nacional que abandone los privilegios y se ponga a disposición de los que generan empleo y producen. El populismo y los atajos tienen que quedar en los libros de historia, sólo para recordarnos hacia dónde NO tenemos que volver".



"La gran mayoría de los entrerrianos pensamos que tenemos que retomar un camino de desarrollo, crear las condiciones para explotar todo el potencial que tiene dormido nuestra provincia por culpa de malas políticas en el ámbito nacional y provincial", informó.



"Nuestro tiempo lo dedicamos 100% en construir una alternativa seria, que esté a la altura de las expectativas de la sociedad. Desde hoy hasta el sábado, vamos a estar trabajando en mesas sectoriales con mas de 200 profesionales y técnicos de toda la provincia", aseguró.



"Vamos a tener nuestro programa de gobierno, nuestro plan de desarrollo y transformación listo para ejecutar desde el primer día si los entrerrianos nos dan la oportunidad de marcar un norte distinto a nuestra provincia y al país a partir del 10 de diciembre", finalizó.