"No cambia el panorama", dijo Gabriela Lena sobre la unificación de elecciones

La diputada nacional de Juntos por el Cambio, Gabriela Lena, se refirió a la decisión del gobernador Gustavo Bordet de unificar las elecciones provinciales con las nacionales en una entrevista exclusiva con Elonce. En sus declaraciones, Lena destacó que la medida simplifica el proceso electoral para la población en general, aunque no considera que tendrá un impacto significativo en el resultado de las elecciones.



"Estábamos esperando saber cuándo íbamos a votar, pero no nos cambia la situación con las elecciones desdobladas o que sean en conjuntas, creo que hace bien a los entrerrianos que vayamos todos juntos a votar y nos simplifica a la población en general", dijo Lena a Elonce.



En cuanto a la lectura política, la diputada no cree que la unificación de las elecciones modifique la decisión ni el resultado de las elecciones, sobre todo en un momento tan complejo para el país y la provincia.



"Hoy la sociedad está en una situación de mucha angustia por todo lo que está pasando en materia económica y no creo que esto se pueda revertir, yendo antes o después a las elecciones, asique no cambia el panorama la situación de poder ir separados o en conjuntos a la elección", agregó.



Lena también destacó el aspecto económico de la decisión del gobernador, señalando que la unificación de las elecciones provinciales y nacionales implica un ahorro significativo de recursos para la provincia: "es una cuestión económica importante, porque son algunos pesos que la provincia se va a ahorrar, tanto en capacitación, en pagar a los presidentes de mesas y los entrerrianos vamos a tener menos tensión por el tema de las elecciones".



La diputada también se refirió a la campaña electoral en curso en otras provincias, diciendo que "hay tanta campaña electoral por lo que la sociedad termina cansándose y me parece que no está bueno, más que nada por el momento que estamos viviendo de tanta angustia e incertidumbre política".



La diputada Nocional, además, habló sobre la situación económica actual, comparando la crisis actual con la crisis del 2001: "Yo viví lo que fue la crisis del 2001 y esta situación no es muy distinta, la única diferencia es que, quien gobierna es de otro partido político que no era en el 2001 y quizás por eso, están pudiendo terminar el mandato y no hay tantas quejas en las calles".



"Cuando uno va a Buenos Aires, se nota que esta situación es mucho más difícil, que transitar las ciudades como Viale o en la que yo vivo, Chajarí, donde el andar cansino, la paz y la tranquilidad es otra, a pesar de que la gente no llega a fin de mes y que las boletas se tienen que pagar igual y las cuentas también, y el supermercado cuesta pagar cuando uno llega a la caja", dijo la diputada.



Finalmente, Lena se refirió a cómo está parado hoy Juntos por Entre Ríos y una posible mano a mano con el oficialismo, destacando la necesidad de un cambio en la provincia: "Yo creo que estamos bien parados, la sociedad está pidiendo un cambio, no solo en la nación sino también en Entre también en Entre Ríos; considero que esta vez va a ser realidad y no tengo dudas que Rogelio Frigerio va a ser nuestro próximo gobernador”, concluyó.