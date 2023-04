Unánime respaldo del peronismo a la unificación de las elecciones en Entre Ríos

Política Bordet anunció que las elecciones en Entre Ríos se realizarán con las Nacionales

Política Dirigentes manifestaron su apoyo a la decisión de Bordet de unificar elecciones

El gobernador Gustavo Bordet anunció este jueves la decisión de unificar las elecciones provinciales con las nacionales, y recibió el apoyo unánime de todos los sectores del peronismo, según indicó el espacio en un comunicado enviado a este medio.En el mismo sentido, el intendente de Paraná,, destacó que “unificar el calendario electoral es una decisión que apunta a cuidar los recursos públicos en un momento económicamente difícil, y sobre todo a respetar el tiempo de los entrerrianos, que hoy tienen su atención puesta en otras cosas”.En la misma línea, el intendente de Concordia,respaldó la decisión del mandatario provincial y explicó que de esa manera “se pone en valor la importancia de debatir los proyectos locales y el rumbo de Entre Ríos en un modelo de país más justo y solidario”.Además, adelantó que “desde nuestro espacio político, junto a nuestros compañeros y compañeras, respaldamos al Gobernador y renovamos nuestro compromiso de defender las banderas del peronismo y la justicia social, consolidando juntos la construcción de una Entre Ríos grande y para todos”.En tanto, en su cuenta de Twitter, el secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación,sostuvo: “comparto la decisión tomada por el gobernador. Es un momento en donde la discusión de qué provincia queremos debe ser amplia y abierta a toda la sociedad. No tengo dudas que la propuesta que presentaremos a las y los entrerrianos será garantía de seguir mejorando su vida”.En el mismo sentido, el senador Nacional,, advirtió que “con el ordenamiento del Frente de Todos a nivel nacional, el peronismo entrerriano se posicionará de cara al triunfo”.También adelantó que “encararemos este proceso con una fuerte vocación de unidad, con el objetivo de llevarles a los entrerrianos una propuesta superadora que permita continuar con un proyecto de país y de provincia que, apuesta al crecimiento económico, al orden fiscal y el desarrollo humano y social”.El intendente de San Salvador, y presidente de la Liga de Intendentes Justicialistas,también acompañó la decisión de Bordet y señaló “la madurez democrática de nuestra provincia y espacio político junto a otros factores de la actualidad señalan que se trata de una decisión muy acertada”.El diputado provincial, y secretario General del PJ entrerriano,, señaló que “es un fuerte respaldo al gobierno nacional en un momento complejo. Somos un proyecto nacional y popular, transformador y democrático”.Mientras que la diputada nacional,coincidió con el anuncio del mandatario provincial “porque creemos firmemente que no hay proyecto de provincia sin proyecto de país. Por eso creo q es acertado que votemos en una misma elección para presidente y gobernador”.También el diputado nacional,se sumó a las manifestaciones de apoyo y señaló que “desde nuestro lugar de pertenencia en el peronismo, en el debate político seguiremos defendiendo las políticas nacionales, provinciales y de nuestros intendentes, en cada ciudad de Entre Ríos”.Desde La Cámpora se expresaron. Ambos dirigentes remarcaron que “20 años atrás Néstor Kirchner expresó que no existe proyecto local sin proyecto nacional”, y que en ese marco “respaldamos la decisión del Gobernador Bordet de unificar la fecha de las elecciones”, porque “desde Entre Ríos entendemos que la prioridad es mejorar la situación de la Argentina”.La diputada provincialtambién se hizo eco del acompañamiento al mandatario provincial.En la misma línea, el referente del Movimiento Evita en la provincia,resaltó que “a 20 años de la elección que cambio la historia y dejó a Néstor Kirchner en la presidencia Bordet decide darle simultaneidad a la elección provincial con la nacional”. “Destacable decisión, que reafirma el compromiso de que sin proyecto nacional, no hay proyecto provincial!”, concluyó el dirigente.