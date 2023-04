Dirigentes manifestaron su apoyo a la decisión de Bordet de unificar elecciones

Política Bordet anunció que las elecciones en Entre Ríos se realizarán con las Nacionales

El gobernador Gustavo Bordet anunció este jueves al mediodía que las elecciones provinciales para elegir gobernador se realizarán unificadas con los comicios nacionales.(vicegobernadora): “Acompaño la definición del gobernador Bordet y su convocatoria al debate amplio y plural sobre el país y la provincia que queremos. A 40 años del retorno de la democracia sabemos que el mejor modo de consolidarla es promoviendo la participación y fortaleciendo las instituciones".(Intendente de Paraná): "Apoyamos totalmente la decisión del Gobernador Gustavo Bordet. Unificar el calendario electoral es una decisión que apunta a cuidar los recursos públicos en un momento económicamente difícil, y sobre todo a respetar el tiempo de los entrerrianos, que hoy tienen su atención puesta en otras cosas"."Tenemos que concentrarnos en trabajar para paliar la difícil coyuntura y abocarnos a construir con responsabilidad el camino de salida, que siempre es política".(Intendente de Concordia): “Apoyamos la decisión del gobernador Bordet respecto al calendario electoral unificado. Es importante fomentar el voto maduro y a conciencia e interpretar la realidad del votante”.“Esta decisión marca un punto de equilibrio: la gente no tiene que ir a votar varias veces, la campaña es más corta y prioriza la gestión, se pone en valor la importancia de debatir los proyectos locales y el rumbo de Entre Ríos en un modelo de país más justo y solidario”.“Desde nuestro espacio político, junto a nuestros compañeros y compañeras, respaldamos al Gobernador y renovamos nuestro compromiso de defender las banderas del peronismo y la justicia social, consolidando juntos la construcción de una Entre Ríos grande y para todos”, afirmó.(Secretario de Agricultura de la Nación): “Comparto la decisión tomada por el gobernador. Es un momento en donde la discusión de qué provincia queremos debe ser amplia y abierta a toda la sociedad”.(senador nacional Unidad Federal): “Respaldo firmemente la decisión del gobernador bordet de unificar las elecciones provinciales con las nacionales. Estoy convencido de que, con el ordenamiento del Frente de Todos a nivel nacional, el peronismo entrerriano se posicionará de cara al triunfo. Pero también la simultaneidad representa simplificarle la vida a la gente, evitando que haya 5 elecciones en 4 meses, con el costo que esto también representa para el Estado”.“Encararemos este proceso con una fuerte vocación de unidad, con el objetivo de llevarles a los entrerrianos una propuesta superadora que permita continuar con un proyecto de país y de provincia que apuesta al crecimiento económico, al orden fiscal y el desarrollo humano y social”, aseveró.(diputado nacional UCR): “Bordet tomó la decisión de unificar las elecciones provinciales junto con las nacionales. Es una muestra de sentido común, en un contexto difícil para el país y la provincia. Desde nuestro lugar trabajaremos para construir una alternativa que conduzca a una provincia diferente”.(diputada nacional FdT): “Apoyamos la decisión de nuestro gobernador Bordet de unificar elecciones provinciales con las nacionales. Porque creemos firmemente que no hay proyecto de provincia sin proyecto de país. Por eso creo que es acertado que votemos en una misma elección para presidente y gobernador”.(diputado nacional FdT): “Respaldo la decisión de Bordet de unificar las elecciones nacionales y provinciales. Desde nuestro lugar de pertenencia en el peronismo, en el debate político seguiremos defendiendo las políticas nacionales, provinciales y de nuestros intendentes, en cada ciudad de Entre Ríos”.(diputado provincial PJ): “Respaldamos la decisión del compañero gobernador de realizar las elecciones provinciales junto con las nacionales. Es un fuerte respaldo al gobierno nacional en un momento complejo. Somos un proyecto nacional y popular, transformador y democrático”.(Movimiento Evita): “A 20 años de la elección que cambió la historia y dejó a Néstor Kirchner en la presidencia, Bordet decide darle simultaneidad a la elección provincial con la nacional. Destacable decisión, que reafirma el compromiso de que sin proyecto nacional, no hay proyecto provincial”. (APFDigital)