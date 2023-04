Fue sancionada la ley provincial contra el antisemitismo y la discriminación

La Cámara de Diputados de la Provincia dio sanción definitiva este miércoles al proyecto de ley por el que Entre Ríos "reafirma su compromiso irrestricto con los derechos humanos y la lucha contra cualquier forma de discriminación". La iniciativa fue presentada por el Ejecutivo e impulsada por las entidades israelitas de Entre Ríos.“Es la primera ley provincial contra la discriminación a nivel nacional y que adopta el concepto de antisemitismo de la Alianza Internacional de Recordación del Holocausto”, comunicó ael presidente de la filial Entre Ríos de la DAIA, Pablo Soskin. Y ponderó que, gracias a la nueva normativa, “la Provincia, a través de distintas instituciones y organizaciones gubernamentales procederá a asesorar a aquellas personas que sean objeto de delito de discriminación para realizar las denuncias correspondientes; deja de ser una cuestión del damnificado, sino que es el gobierno, a través de los funcionarios determinados en la legislación, quienes realizarán asesoramientos, mediaciones y distintas acciones para actuar con respecto a la discriminación”. Además, a través del Ministerio de Gobierno y el Consejo General de Educación, se realizarán medidas preventivas contra la discriminación.“El término antisemitismo fue acuñado después del holocausto, refiere al odio a los judíos y si bien puede considerarse que el concepto no es muy alegre porque los semitas incluyen más que judíos y se prefiere hablar de judeo-fobia, el pueblo judío es el único que ha sido perseguido”, fundamentó el referente de la comunidad judía de Paraná.Y agregó: “El concepto busca darle un carácter de objetividad ante situaciones de antisemitismo o judeo-fobia; es una herramienta para los jueces que deben juzgar estos casos para determinar qué casos constituyen judeo-fobia y cuáles no”.“El concepto de antisemitismo establece que la crítica al gobierno del Estado de Israel, mientras no sea intención de discriminación, es totalmente válida, es decir que no impide la libertad de expresión siempre y cuando no se utilice para demonizar el Estado de Israel su destrucción o compararlo con prácticas nazis”, explicó Soskin.El proyecto aprobado toma la definición de antisemitismo de la Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocausto, que es el siguiente: "El antisemitismo es una cierta percepción de los judíos que puede expresarse como el odio a los judíos. Las manifestaciones físicas y retóricas del antisemitismo se dirigen a las personas judías o no judías y/o a sus bienes, a las instituciones de las comunidades judías y a sus lugares de culto".Además, establece que la Provincia "reafirma su compromiso irrestricto con los derechos humanos y la lucha contra cualquier forma de discriminación"; adhiere a la Ley Nacional N° 23.592 de actos discriminatorios y dispone que el Estado provincial, a través de la Subsecretaria de Derechos Humanos, ante "actos que encuadren en cualquier forma de discriminación, podrá recibir denuncias, realizará tareas de asesoramiento y articulará las acciones judiciales con el Poder Judicial y el Ministerio Publico Fiscal para el pleno ejercicio de los derechos de la ciudadanía afectada por estos actos.En el mismo sentido, el Ministerio de Gobierno y Justicia, mediante la elaboración de programas, implementará políticas de promoción de derechos humanos y prevención de la discriminación, en coordinación con el Consejo General de Educación.