El legislador nacional de Juntos por Entre Ríos y precandidato a gobernador, Rogelio Frigerio, se encuentra en Paraná en el marco de reuniones que mantendrá su espacio político, este jueves y viernes, para delinear “un plan de desarrollo y transformación de la provincia”. “A la realidad tenemos que conocerla de primera mano para transformarla”, aseguró a Elonce.



En torno al clima político, el dirigente de Juntos por el Cambio apuntó al desinterés de la ciudadanía por la fecha de las elecciones. “Preocupa el poder llegar a la primera quincena, cómo la disparada del dólar puede generar más inflación y a los entrerrianos nos preocupa la falta de empleo, algo que desgarra a las familias. Nos preocupa que nuestros hijos se vayan a otra provincia u otro país, nos preocupa el avance de la droga y la inseguridad, el estado de nuestros caminos”, expuso Frigerio y sentenció: “Ningún entrerriano se siente condenado a vivir de esta manera para siempre porque estamos lejísimo de nuestro techo porque tenemos un potencial que debemos aprovechar”.



En relación a la situación económica del país por la escalada del dólar, refirió: “Lo que nos pasa a los argentinos es consecuencia de que no hay gobierno, que nadie sabe quién manda porque no hay conducción y la economía está subordinada a la política”. Y asentó: “Si el oficialismo no deja de matarse entre ellos y se concentra en un plan, esto seguirá así y cada vez peor”.



“¿Qué país de la región, salvo Argentina y Venezuela, viven esto que soportamos todos los días por no saber cuánto valen las cosas?”, se preguntó el dirigente de la oposición.



Y al instar a “mirar la situación de los países vecinos que no tienen inflación”, manifestó: “No es fácil, pero si posible y toda la política debemos sentarnos para solucionar los problemas concretos de la gente”. “Los entrerrianos necesitamos que al menos intenten hacer algo en estos ocho larguísimos meses, que asuman la responsabilidad que tienen”.



Para Frigerio hay que bajar los impuestos y el costo de la energía eléctrica y dio cuenta de una reforma laboral “porque hay que adaptar la norma a las cuestiones particulares”.



Respecto de la decisión de Alberto Fernández de no presentarse a elecciones, el legislador sentenció: “Está tan desdibujada la figura del Presidente que a nadie le llamó la atención que no quisiera presentarse a una reelección. De hecho, todos sentimos que todavía no asumió, entonces, cómo va a plantear una segunda presidencia”. “Es el peor gobierno desde la recuperación de la democracia”, remarcó Frigerio.



Sobre la figura de Javier Milei, mencionó que el referente economista “expresa la bronca de una gran parte de la sociedad hacia los políticos, pero permitió mejorar la discusión en términos económicos de la Argentina, que antes estaba vedada desde la política”. De hecho, dio cuenta de un posible acuerdo provincial con ese espacio político.



En relación al planteo de unidad nacional que propuso Esteban Bullrich y ante la consulta debido a que Juan Grabois fue uno de los primeros en acordar, Frigerio -si bien se mostró como “un abanderado en la búsqueda de consensos”- sentenció: “Hay una grieta moral con el que no te deja avanzar, como Grabois que usurpa las tierras de alguien que con el esfuerzo de toda su vida pudo comprarse un pedazo de campo para producir, y con eso no tengo punto de encuentro”. (Elonce)