UPCN: "Pedimos que se atiendan los problemas del San Roque y a sus trabajadores"

Domínguez explicó que "mediante nota se planteó un inconveniente muy concreto al Secretario Técnico a cargo de la Dirección, Bioing. Rodolfo Ramírez, y recibimos una respuesta, también por nota, desconcertante en la medida que no alude al problema".





UPCN presentó la situación que atraviesa el personal de Mantenimiento ante la obstrucción de cloacas en ese nosocomio. "Los trabajadores se ven obligados a realizar tareas para dar solución a este problema, sin contar con las herramientas apropiadas y las medidas de prevención necesarias", por lo que advirtió que "están exponiendo innecesariamente su salud". Para aclarar el reclamo, en la misma nota el gremio recordó que "hace tiempo UPCN viene solicitando que se les provea de ropa de trabajo, calzado adecuado y botas de goma a los trabajadores que se desempeñan en ese sector". Asimismo, planteó que "correspondería la contratación de un equipo especializado para ejecutar ese trabajo".





El gremio pidió que "se resuelva de modo urgente" porque afecta al funcionamiento del hospital, denota una falta total de consideración hacia los trabajadores y un trato que roza lo inhumano, debido a que son expuestos a condiciones indignas.





La nota de UPCN que destina la mayor parte a plantear la demanda y pedir la solución incluye una línea en la que advierte que el sector iniciará medidas a partir del 26 de abril en caso de que no se provea el equipamiento que reclaman. "Sorprende e indigna que a un pedido tan claro, tan razonable para hacer frente a un problema grave en un efector público de Salud, el funcionario que está al frente del hospital se limite a pedir en su contestación que, si se realiza la medida de fuerza, se garantice la prestación del servicio mínimo y se eviten interrupciones´".





Carina Domínguez destacó que "en la respuesta de Ramírez no hay una sola referencia al problema y muchos menos a la solución. Lo que dice respecto de garantizar la prestación del servicio, lo interpretamos como un apriete, porque siempre se cumplen las guardias mínimas. Y si bien en la contestación expresa disposición al diálogo, no hace una convocatoria ni empieza a proveer los elementos sin los cuales, reiteramos, no podemos permitir que el personal tenga que trabajar en medio de líquidos cloacales".





"Finalmente, no podemos dejar de indicar que nos resulta insólito que el firmante de la nota, un bioingeniero que conoce en profundidad cuáles son las problemáticas que pueden ocasionarse por la falta de protección, sea quien ignore el reclamo y sólo conteste en relación a las guardias mínimas" expresó Domínguez repitiendo los términos incluidos en una segunda nota enviada a Ramírez luego de conocer su respuesta.