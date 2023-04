Diputados sancionaron la creación de más de 52.000 horas cátedra

En la sesión de este miércoles los diputados provinciales dieron sanción definitiva a la iniciativa del Ejecutivo que crea 52.853 horas cátedra: 15.395 son para la Dirección de Educación Primaria Dirección de Educación, 28.692 para la Secundaria, 5.392 para la Dirección de Jóvenes y Adultos y 3.374 para la Dirección de Educación Técnico Profesional.



El proyecto “se fundamenta en un análisis realizado con las Direcciones de Nivel y Modalidades del Consejo General de Educación que tuvo por objetivo identificar puntualmente el incremento de horas desde la última Ley de Presupuesto del año 2013”.



El proyecto responde “a diferentes variables, como el aumento de la densidad poblacional en las distintas ciudades entrerrianas, que implicó la apertura de nuevas escuelas”.



Al hacer uso de la palabra, el diputado Esteban Vitor (PRO) solicitó que “quede determinado que las horas que se creen sean para uso exclusivo de cargos docentes, ya que muchas veces se utilizan para pagar cargos que no están vinculados exclusivamente a la docencia”.



En tal sentido, planteó una condición para que su Interbloque apruebe el proyecto: “Hacemos una moción de orden para que estas horas sean de uso exclusivo para los docentes” y advirtió: “Si la moción es rechazada nos vamos a abstener”.



Segundos después la moción fue rechazada, por lo que el Interbloque Juntos por Entre Ríos se abstuvo de votar el proyecto.



Luego tomó la palabra el presidente del Bloque Julián Maneiro (Unión Cívica Radical): “Vamos a acompañar este proyecto porque entendemos que es un avance necesario, ya que es un avance en lo que respecta a la regularización del cuerpo docente de la provincia”.



No obstante, consideró que “sería importante que este tipo de iniciativas sean discutidas y analizadas en la comisión que corresponda para que incluso podamos convocar a autoridades del CGE”.



Luego pidió la palabra la presidenta del Interbloque Juntos por Entre Ríos, Gracia Jaroslavsky, quien en un duro discurso cuestionó “la nueva rutina de no girar a comisión temas trascendentales como este”.



“Me llama la atención que la diputada Stefanía Cora (Presidenta de la Comisión de Educación) no haya pedido que esta iniciativa vaya a comisión”, dijo al tiempo que hizo notar la ausencia de a legisladora justicialista al momento de debatir el proyecto en el recinto.



Finalmente habló Néstor Loggio e hizo una férrea defensa de la iniciativa: “Como ciudadano, docente y diputado saludo que estemos creando esta cantidad de horas cátedras”.



Homenajes



La diputada Ayelén Acosta (PRO) recordó el genocidio del pueblo armenio, en el marco del Día de Acción por la Tolerancia y el Respeto entre los Pueblos, que se celebró el 24 de abril.



El diputado José Cáceres (PJ) recordó un nuevo aniversario de la primera huelga organizada por el movimiento obrero: la del 27 de abril de 1979, motorizada por un grupo de dirigentes alineados en la “Comisión de los 25”.



En tanto, la diputada Stefanía Cora (PJ) recordó que fue durante la gestión del ex presidente Néstor Kirchner, en 2007, que se declaró al 24 de abril como el día para la acción.



Por su parte, Néstor Loggio (PJ) recordó los 20 años de aquellas elecciones de 2003 que depositaron en la Presidencia de la Nación a Néstor Kirchner, quien “en cuatro años sentó las bases de la recuperación de la economía”.



“A mi criterio, luego del General Perón, ha sido el mejor Presidente que hemos tenido los argentinos”.



Luego Mariana Farfán (PJ) brindó homenaje a Martiniano Leguizamón, a cumplirse un año más de su nacimiento y Julio Solanas recordó el 25 de abril de 1952, cuando se sancionó la llamada “Ley Evita” y asumieron 23 diputadas y seis senadoras por primera vez en la historia.



En tanto, el homenaje de la diputada Carmen Toller (PJ) fue por el Día del Trabajador, que se conmemora el 1º de Mayo.