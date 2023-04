Impulsan proyecto de ley para que personas solas accedan a viviendas del IAPV

El IAPV deberá establecer los demás requisitos que permitan acceder a la adjudicación. La reglamentación deberá estipular además el porcentaje del cupo especial de las viviendas construidas en cada municipio a destinarse a personas solas.El organismo provincial también deberá crear un nuevo registro único de aspirantes. para aquellas personas solas que cumplan los requisitos exigidos en la reglamentación.Más allá de este requisito en particular, por lo demás as viviendas serían adjudicadas conforme las disposiciones generales del IAPV.En los fundamentos del proyecto, 12 senadores del oficialismo -encabezados por su jefe de bloque, el concordiense Armando Gay, como autor- aluden al "marcado déficit habitacional" obstaculiza "la posibilidad de cientos de entrerrianos y entrerrianas en contar con su vivienda propia", aunque "nuestra Constitución Nacional y Provincial, reconoce el derecho al acceso a la vivienda digna".Sin embargo, los legisladores señalan que en la actualidad los planes de viviendas están destinados a grupos familiares y el establecimiento de cupos se viene realizando por medio de Resoluciones del Directorio del organismo, "no habiéndose contemplado la situación de aquellas personas que no conforman grupo familiar alguno, quedando relegados de todo programa habitacional".Consideran necesario que se disponga de un cupo de viviendas para personas que no integran grupos familiares que muestren ciertos requisitos (edad, ingresos, no haber sido beneficiario de otros planes habitacionales, entre otros).Además, observan que deberían existir complejos habitacionales "con las dimensiones acordes para aquellas personas que viven solas, sin conformar ningún grupo familiar, lo que impactaría en construcciones de menor costo".