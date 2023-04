Daer criticó a los "especuladores que desestabilizan la economía de los hogares"

El cosecretario general de la CGT Héctor Daer manifestó hoy su respaldo al Gobierno ante otra suba fuerte del dólar blue, y culpó de esa situación a los "especuladores" y "los zócalos de los canales de TV" donde "permanecen cifras de valores de un mercado que no existe, pero que desestabiliza la economía de los hogares"."Estamos viviendo momentos políticos, económicos y sociales críticos en nuestro país", alertó el gremialista en una serie de mensajes en Twitter luego de haber compartido un acto en la sede de la CGT junto a la ministra de Trabajo, Raquel "Kelly" Olmos."Hoy, en este histórico Salón Felipe Vallese, le decimos a la ministra @kellyolmos y al ministro Tristán Bauer acá presentes, que le transmitan a @alferdez, a @CFKArgentina y a @SergioMassa que desde la CGT vamos a defender los derechos de lxs argentinxs", prosiguió.Al respecto, el referente del gremio de la Sanidad dijo que la CGT es "parte de este Gobierno Nacional y Popular y responsables de conducir al movimiento obrero", por lo que agregó: "No vamos a permitir que los especuladores bombardeen todos los días con operaciones y discursos que perjudican siempre a los mismos: a lxs trabajadorxs"."En los zócalos de los canales de TV permanecen cifras de valores de un mercado que no existe, pero que desestabiliza la economía de los hogares. La CGT va a estar donde tiene que estar para defender al pueblo argentino", cerró Daer.