Vidal en contra de dolarizar: “Jubilados ganarían 20 dólares y asalariados, 35”

La diputada nacional del PRO por Capital Federal y ex gobernadora de la provincia de Buenos Aires,sentó posición con respecto a las iniciativas para dolarizar la economía argentina y adio cuenta del programa económico que propone Juntos por el Cambio para combatir la inflación.“Dolarizar la economía puede llegar a ser una propuesta, pero esa medida, desde el primer día, tiene un gran riesgo, y que es que las reservas del país para cambiar por pesos son muy pocas yporque el salario promedio es de 120 mil pesos”, analizó Vidal en diálogo conel programa que se emite por“La inflación se cortaría, pero ¿cuántos argentinos más serían pobres y no tendrían para comer?”, se preguntó.En la oportunidad, la dirigente. Fue por eso que, en el marco programa económico que propone Juntos por el Cambio para combatir la inflación, recomendó “gastar lo que ingresa y no más, ni tomar más deuda, ni aumentar impuestos, ni seguir emitiendo”., explicó al remarcar: “Es mas difícil y lleva más tiempo, pero es más seguro y más serio, además, generaría menos pobreza que con un proceso de dolarización”.apuntó Vidal respecto a la decisión de Alberto Fernández de no presentarse a elecciones para disputar la Presidencia.“El Presidente puede renunciar a candidaturas, pero no puede renunciar a dar la cara, a tomar decisiones, y en estos ochos meses de gobierno que le quedan debe hacer algo para que los argentinos sufran menos”, sentenció. De hecho, cuestionó: “Lo que pasa en Argentina es muy grave en materia de inseguridad y no podemos dejar que lo que ocurre en Rosario pase en otros lugares del país y no podemos seguir postergando medidas económicas que hagan frente la inflación porque el salario y la jubilación cada vez valen menos, mientras la pobreza sigue creciendo en Argentina”.“A 40 años de democracia logramos estabilidad política, pero no logramos bienestar ni progreso porque es imposible proyectar futuros sobre una Argentina en la que la renovación de alquileres estará en un 95% de aumento”, expuso y reconoció el enojo y el hartazgo del pueblo argentino hacia la política partidaria. En ese sentido, Vidal dijo sentirse “avergonzada de ser parte de un sistema político que no da respuesta”, pero –según recomendó-“Entre Ríos puede ser locomotora de Argentina, pero necesita de un rumbo correcto y Rogelio Frigerio es la persona que puede liderar ese proceso”, reafirmó al manifestar su apoyo al precandidato a gobernador de Juntos por el Cambio. “Él puede ser el mejor gobernador que los entrerrianos pueden elegir”, sentenció.En la ocasión, también hizo referencia a la figura de Emanuel Gainza, de quien destacó “su compromiso a través de la red Amor por Paraná que sostiene muchos puntos de apoyo escolar para chicos que lo necesitan y entrega más de mil viandas por semana, además de la red de voluntarios que trabaja con adultos mayores. “Gainza es alguien que hace política, pero que no se quedó solo en el discurso, sino que pasó a la acción y ayuda desde su lugar”, ponderó.Finalmente, y respecto del posible lanzamiento de su candidatura a la Presidencia de la Nación, Vidal mencionó que se está tomando el tiempo necesario para decidir cuál es su mejor aporte a Juntos por el Cambio. “No se trata de lo que uno quiere, sino de cuál es el mejor lugar para aportar porque somos un equipo. Argentina, Entre Ríos y Paraná no cambian por una persona, sino por un equipo de personas, porque la situación del país es muy triste, muy dolorosa”, analizó.Y agregó: “Vemos que el dólar sigue subiendo y esos serán precios más altos en el supermercado, vemos cómo la heladera está más vacía y vemos que muchos argentinos dejaron de pagar su cobertura de salud, y esas son situaciones tristes y dolorosas a las que se llega cuando ya no se tiene más nada que cortar”., expuso Vidal.