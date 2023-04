Armando Sánchez: “Proponemos trabajar con solo cuatro secretarías”

El precandidato a intendente de la ciudad de Paraná, Armando Sánchez, del partido Políticas por la República, estuvo en el programay explicó sus propuestas para el gobierno de Paraná. "Venimos trabajando fuertemente con la convicción de ser una alternativa en la ciudad, visitando a los vecinos con nuestras propuestas y ya trabajando de cara a la elección e incluso para asumir", indicó.Sánchez explicó que su proyecto es a mediano y largo plazo y que han logrado fortalecerse con las dos bancas obtenidas en el Concejo Deliberante. "En Paraná estamos desde hace varios años y es un trabajo que lleva mucho tiempo. Nuestro proyecto es a mediano y largo plazo y haber logrado las dos bancas en el Concejo Deliberante nos dio una cercanía con la vida política", expresó."Lo que más nos gusta es que la gente vea de qué se tratan nuestros proyectos, las propuestas y de qué manera pensamos en hacer política pública seria. Todo lo que presentamos, la gente lo puede descargar en nuestra página web porque nos gusta la transparencia, y algo que queremos aplicar en ese sentido", aseveró Sánchez.Sánchez analizó las gestiones anteriores y actuales y señaló que existe una constante en cuanto al número excesivo de cargos políticos en las gestiones que han comprometido la capacidad de coordinación y eficiencia. "Uno encuentra 250 'caciques' políticos en esta gestión. La anterior tenía 207, lo que da un promedio de un cacique por cada 1000 habitantes de Paraná. Llamó cacique a cargos políticos para la gestión", indicó el precandidato y sumó: "Nosotros creemos que hay demasiada gente y no hay forma de coordinar un trabajo eficiente con tantas personas"."En nuestra gestión vamos a trabajar con solo cuatro secretarías: Planificación Estratégica, que tenga que ver con todo lo que es visión, desarrollo de políticas públicas en cuanto a lo que es empleo y desarrollo; Infraestructura y Servicios Públicos, que trabajará sobre lo que es alumbrado, agua, bacheo y mantenimiento; Desarrollo Integral, que es aplicar las políticas públicas de educación, cultura, deporte; y Asistencia Técnica, que tiene que ver con legales, presupuestos, finanzas y demás", explicó.Y en este sentido, Sánchez aseguró: "Venimos analizando mucho esta forma de trabajar y creemos que es la forma de ser eficiente el municipio, con cuatro secretarios y equipos de trabajo, pero coordinando tranquilamente con cuatro cabezas"."Otra innovación que vamos a aplicar es trabajar por proyectos. No pretendemos que las secretarías no tengan relación, sino que, trabajando por proyectos. Cada proyecto se puede tomar por todas las secretarías. Trabajar con modularidad y en etapas, dividir el gran proyecto en pequeños proyectos que se puedan ir aplicando en el tiempo con metas más pequeñas", manifestó.Respecto a las elecciones desdobladas, el precandidato dijo: "Es triste que nos estemos preguntando esto a esta altura del año", y agregó “Se le permitió al gobernador la especulación pura y se le dio las herramientas para elegir a él y a su partido que es lo más conveniente a la hora de presentar una elección, no es una buena manera de jugar y tampoco es limpio. Es legal pero no es ético”.“En cualquier escenario vamos a dar pelea y estamos confiado que nosotros que vamos a ir con una boleta corta acá en Paraná, vamos a hacer una muy buena elección y estamos preparados para ganar y para asumir”, concluyó Sánchez.