Denuncian penalmente por "traición a la patria" a tres exfuncionarios de Macri

Los exministros de Economía Hernán Lacunza y Alfonso Prat Gay y el expresidente del Banco Central Guido Sandleris fueron denunciados penalmente por "traición a la Patria" con la "finalidad de aterrorizar a la población" por un abogado que los responsabilizó por llevar a cabo gestiones "para evitar que el país obtenga un desembolso de dinero del Fondo Monetario Internacional".



La denuncia llegó luego de que, este domingo, el director ejecutivo por la Argentina ante el Fondo Monetario Internacional (FMI), Sergio Chodos, señalara, aunque sin nombrarlos, a exfuncionarios del gobierno de Mauricio Macri al asegurar que "tres economistas vinculados a la gestión anterior de la cartera de Economía habían realizado acciones para lograr que no se lleven a cabo desembolsos del préstamo" del FMI.



Así consta en la denuncia que ahora presentó el abogado Alejandro Sánchez Kalbermatten, a la cual tuvo acceso Télam, presentada ante la Cámara en lo Criminal y Correccional Federal



"La noticia relata que tres economistas vinculados a la gestión del gobierno próximo pasado les habrían pedido a funcionarios del organismo multilateral que no brinden asistencia a la Argentina hasta que asuma una nueva gestión y de esta manera negociar con otros funcionarios", detalla el documento.



Asimismo, indica que "la descripción efectuada de quienes habrían sido esos economistas que llevaron a cabo estas gestiones se sostuvo que se trataría de Hernán Lacunza, Alfonso Prat-Gay y Guido Sandleris y que con esa estrategia estarían buscando que empujar el país hacia un 'default'".



En ese sentido, Sánchez Kalbermatten formuló la denuncia por "usurpación de títulos", además de los delitos de "traición a la patria", agravado por la "finalidad de aterrorizar a la población u obligar a las autoridades públicas nacionales o gobierno extranjeros o agentes una organización internacional a realizar un acto o abtenerse de hacerlo".



La denuncia señala además que "aunque el comportamiento descrito no incluye específicamente el uso de armas contra la Nación, podría interpretarse que las gestiones realizadas para evitar que el país obtenga un desembolso de dinero del FMI están destinadas a dañar la economía del país y, por lo tanto, a menoscabar su integridad y estabilidad económica".



"Este tipo de acciones pueden ser consideradas como una forma de colaboración con los enemigos de la Nación o de poner en riesgo la seguridad del Estado, lo cual podría ser interpretado como una forma de traición a la patria", añade.



Más temprano, Chodos había calificado de "conducta facciosa" el accionar de los economistas y sostuvo que se trató de una actitud "triste" y "antipatriótica".



"No hay lugar para tener conductas facciosas que van en contra de los argentinos", señaló en declaraciones formuladas esta mañana a El Destape Radio, en las que ratificó la denuncia que hizo pública ayer.



En ese marco, el funcionario recordó que "somos un país y no una banda de facciosos", y destacó que "da tristeza" que no se haya consolidado "el frente institucional de hablarle al Fondo como país".



Si bien no mencionó a los economistas cuestionados, admitió que "la información surge de funcionarios del FMI" y que se trata de un hecho "realmente triste y antipatriótico".



También hoy, el diputado nacional y secretario general de la CTA de los Trabajadores, Hugo Yasky, afirmó hoy que quienes "quieren que el país estalle" para "volver al Gobierno de los ricos" son "mala gente y traidores a la patria", al opinar sobre el supuesto pedido de los economistas opositores ante el FMI



Por su parte, el actual integrante del Consejo de la Magistratura, Héctor Recalde, señaló hoy que los "economistas que conspiran para desfinanciar al Gobierno" son "meros cipayos", y que "si estuviéramos en guerra, sería el delito de traición a la Patria".