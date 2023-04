Contratos de obra: UPCN pide que se cumpla con la actualización de montos

UPCN reclamó la actualización de los montos de los contratos de obra. Lo hizo mediante una nota elevada al Ministerio de Economía solicitando que en los distintos organismos se cumpla la paritaria, donde se acordó que a partir de enero 2023 y hasta el mes de junio, el salario es de $120.000. Actualmente es de $78.000.



"Hay incertidumbre y preocupación en las y los trabajadores que están contratados bajo esta modalidad", declaró la Secretaria Adjunta de UPCN, Carina Domínguez, y agregó: "con estos niveles de inflación, está claro que no es lo mismo cobrar el retroactivo de la adenda a mitad de año, que haberlo cobrado en la fecha que se definió, o sea, en el mes de marzo".



Domínguez expresó que "si el Gobierno aprobó este aumento en la paritaria, quiere decir que no hay un problema presupuestario de por medio, la plata está. Entonces: por qué se les está limitando la posibilidad de adecuar sus ingresos a las y los compañeros que hacen lo mismo que un empleado de planta permanente, ponen de su bolsillo para cumplir con el monotributo, no tienen acceso a la obra social y cobran por debajo del piso salarial".



La dirigente gremial refirió que "si bien no debería haber más agentes contratados bajo esta modalidad, es una realidad, existen, y por lo tanto tenemos que ocuparnos. Además, muchas veces son los propios funcionarios los que cuando finaliza un proceso de regularización vuelven a contratar, y así esto nunca se termina".



Domínguez dejó en claro que "en ningún momento UPCN ha dejado de atender la cuestión de los contratados de obra" y diferenció las situaciones que deben resolverse de inmediato, "como la salarial", de las que pueden llevar más tiempo, como ser "las posibles soluciones que plantee el Gobierno para regularizar esta situación como se ha hecho en otras oportunidades".



"Solicitamos al Ministerio de Economía que la negociación sea jurisdiccional, es decir, teniendo en cuenta los lugares donde exista disponibilidad de cupos. Consideramos que sería en vano proceder con un acuerdo general sin incorporar este orden, debido a que la mayoría de los Ministerios, por haber determinado la estabilidad para un número significativo de trabajadores y trabajadoras, no libera cupos de contrato de servicio y, por lo tanto, no se pueden hacer los corrimientos de los contratos de obra", concluyó la Secretaria Adjunta de UPCN.