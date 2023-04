Congreso del PJ deliberará el 16 de mayo para definir la estrategia electoral

El Consejo Nacional del Partido Justicialista (PJ), en una breve reunión encabezada por el presidente Alberto Fernández, convocó al Congreso partidario para el 16 de mayo próximo en el microestadio del club porteño Ferro Carril Oeste para definir las estrategias de la fuerza política para las elecciones de este año.Fernández, quien llegó a las 18.15, presidió el encuentro en su carácter de titular del Consejo Nacional de forma presencial en la sede del PJ, ubicada en la calle Matheu 130 del barrio porteño de Balvanera, mientras otros dirigentes participaron en forma virtual desde la plataforma Zoom.El encuentro se prolongó por media hora y a su término el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, fue el encargado de anunciar la fecha del congreso partidario, en una improvisada ronda de prensa."Fue una muy buena reunión para cumplir con lo legal que marca el partido y avanzar en el reordenamiento en lo electoral", dijo el gobernador bonaerense.Además, Kicillof contó que el encuentro fue "muy cordial" porque estuvo signado por "el acuerdo que tenemos para ordenarnos y empezar a dar una estrategia clara a nuestro partido de cara a las elecciones".En esa misma línea, el jefe de Gabinete, Agustín Rossi, consideró que "fue una muy buena reunión, corta, sencilla, que marca el inicio del cronograma electoral que nos exige el partido"."Por eso, esta reunión nos permite ordenarnos y prepararnos para el próximo 16 de mayo a las 14 en Ferro, donde allí tomaremos la decisión de que el Partido Justicialista integre un frente electoral y avanzar con la elaboración de un reglamento de participación -en las primarias abiertas- y también un código de convivencia para que sean unas PASO virtuosas y en armonía", apuntó.Asimismo, Rossi sostuvo que "fue importante que haya venido el Presidente a encabezar la reunión del partido porque así se consolida su rol de garante de unas Paso sin agresiones y con una competencia igualitaria".Por su parte, el jefe de Gabinete aclaró que "en el congreso (del 16 de mayo) no se define si hay una única lista o varias, eso se verá después".Otro de los que realizó declaraciones a la prensa fue el secretario general del gremio de los encargados de edificio Suterh, Víctor Santa María, quien sostuvo que la reunión del consejo del PJ fue el punto de inicio y que el congreso partidario se continuará "con la elaboración de una estrategia electoral, pero no podemos tener una definición clara sin debatir este punto con nuestra líder indiscutible, que es Cristina Kirchner".A su turno, el diputado nacional Eduardo Valdés señaló que "a partir de hoy tenemos que empezar a resolver la estrategia electoral de nuestro frente", pero advirtió que "no se puede ir a unas PASO con un nivel de agresión como el que tiene hoy Juntos por el Cambio".En ese punto, Valdés recordó que "hubo una interna muy buena para el peronismo como la del '88 con (Antonio) Cafiero y (Carlos) Menem, y hubo otras que no fueron para nada virtuosas, como las del 2015 entre Aníbal Fernández y (Julián) Domínguez. Hay que tener mucho cuidado con las PASO porque pueden ser muy dañinas para el frente", alertó.Entre los presentes en la reunión, que se realizó en el primer piso de la sede partidaria, estuvieron la vicepresidenta primera del PJ Cristina Álvarez Rodríguez; el jefe de Gabinete, Agustín Rossi; el gobernador bonaerense Axel Kicillof; el canciller Santiago Cafiero; y los ministros Eduardo De Pedro (Interior), Victoria Tolosa Paz (Desarrollo Social), Raquel 'Kelly' Olmos (Trabajo) y Jorge Taiana (Defensa).También asistieron el secretario general de Presidencia, Julio Vitobello; el propio Valdés; el intendente de La Matanza, Fernando Espinoza; el referente del Movimiento Evita Fernando Navarro; y los gremialistas Andrés Rodríguez (UPCN), Víctor Santa María (Suterh) y Hugo Yasky (CTA); entre otros.Los organizadores informaron que también asistieron por Zoom los gobernadores Raúl Jalil (Catamarca) y Ricardo Quintela (La Rioja) y las vicegobernadoras Analía Rach Quiroga (Chaco) y Verónica Magario (Buenos Aires).Dijeron presente en forma virtual el triunviro de la CGT Héctor Daer; el secretario general de SMATA, Ricardo Pignanelli; la legisladora porteña y secretaria general de La Cámpora, Lucía Cámpora; el diputado y dirigente histórico José Luis Gioja; y los intendentes María Emilia Soria (General Roca); Walter Vuoto (Ushuaia); entre otros.El encuentro se realizó a casi dos meses de la fecha límite para presentar las listas de precandidatos y tras el anuncio realizado esta mañana por Fernández sobre su decisión de no postularse a la reelección, lo que aceleró el proceso de negociaciones dentro el FdT, donde el PJ sigue siendo la columna vertebral de la coalición oficialista."Tengo que concentrar mi esfuerzo, mi compromiso y corazón en resolver los problemas de los argentinos", expresó el jefe de Estado en un video difundido esta mañana en redes, titulado "Mi decisión", en el que planteó además que "el contexto económico" y en particular "la seguía más importante en más de un siglo" lo obligan a dedicar todos sus esfuerzos a dar respuesta a "los problemas de la Argentina".De ese modo, en un video de poco más de siete minutos, el Presidente anunció esta mañana su decisión de no ir por la reelección para "concentrarse en resolver los problemas de los argentinos"."Se pone al frente de las PASO y el armado electoral", informaron desde la Presidencia de la Nación.El sorpresivo anuncio cambió el marco del encuentro formal del consejo partidario, que se realizó en forma mixta con la mayoría de sus 75 miembros, con una única misión: fijar la fecha del próximo congreso partidario.Sin la clásica liturgia peronista en las zonas aledañas, el encuentro partidario tampoco contó con discursos de los dirigentes y fue un paso formal para cumplir con las leyes vigentes, aunque las negociaciones para definir las posibles candidaturas y la estrategia del FdT continuarán hasta la fecha límite para la presentación de las listas, previsto para el próximo 24 de junio.