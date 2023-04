Política El presidente Alberto Fernández anunció que no irá por su reelección

El precandidato a presidente de Juntos por el Cambio, Horacio Rodríguez Larreta, se pronunció esta mañana respecto de la decisión de Alberto Fernández de bajar su candidatura. “Es una muestra más del fracaso de este gobierno, de todo el kirchnerismo y de Cristina Kirchner”, explicó Larreta, frente a los medios de comunicación de Rosario, donde se encuentra hoy, como parte de su agenda de recorridas por el país.Consultado por el alza del dólar de los últimos días, agregó: “La escalada del dólar es una expresión más del fracaso de este Gobierno que no ha hecho más que poner parche tras parche.""No hay rumbo, no hay plan, no hay visión de país y así estamos, sufriendo las consecuencias de eso, todos los argentinos" agregó Rodríguez Larreta y afirmó: “Yo voy a sacar el país adelante”.