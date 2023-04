Gobernadores respaldaron a Alberto Fernández y reclamaron un lugar en la fórmula

Política El presidente Alberto Fernández anunció que no irá por su reelección

Luego de que el presidente Alberto Fernández comunicara que no competirá por la reelección, gobernadores peronistas respaldaron la decisión y reclamaron participación en la fórmula presidencial."Se abren espacios ahora. El interior también existe y lo hemos escuchado muchas veces, pero cuesta practicarlo", remarcó en un acto oficial.El exjefe de ministros y actual gobernador de Tucumán, Juan Manzur, admitió que se trata de una decisión personal del mandatario, y destacó que el Frente de Todos tiene "hombres y mujeres de primerísimo nivel y con una gran vocación de servicio"."Es una decisión personalísima de Alberto que obviamente respetamos", afirmó, y agregó: "Esta es la decisión del presidente y se seguirá dentro de los cánones normales y democráticos del Partido Justicialista".A través de sus cuentas de Twitter, varios gobernadores peronistas cercanos al Presidente se expresaron en la tónica. Uno de ellos fue Omar Perotti, de Santa Fe, quien aseguró que el jefe de Estado priorizó "los intereses generales por sobre las candidaturas"."Es un paso muy importante para avanzar en la construcción de la unidad y los consensos. En este difícil momento de la Argentina, lo primordial es trabajar juntos para mejorar las condiciones de vida de todas y todos", remarcó.La portavoz de Gobierno, Gabriela Cerruti, linkeó la publicación. Cabe recordar que el mandatario provincial tuvo algunos cruces con Casa Rosada en los últimos tiempos a raíz de la escalada de violencia narco en Rosario.Aún Axel Kicillof, cercano a la vicepresidenta Cristina Kirchner y crítico de la gestión, no emitió opinión al respecto.Otro de los que sí hizo públicos saludos fue el catamarqueño Raúl Jalil, quien remarcó el complejo contexto que debió afrontar el jefe de Estado."Acompaño la decisión del presidente Alberto Fernández. Le ha tocado gobernar en momentos extremadamente difíciles, ayudando de manera permanente a todas y todos los catamarqueño", indicó."Empezamos juntos este camino de unidad allá en 2019. No son tiempos fáciles, pero #EntreRíos siempre tuvo en Alberto Fernández un aliado. Su gobierno recuperó la obra pública, las viviendas, la salud y la educación. Ese es el camino para seguir impulsando el desarrollo y el trabajo", sumó.A su parte, el riojano Ricardo Quintela remarcó que el mandatario continuará trabajando por "un país justo, digno y federal para todas y todos los argentinos" desde el lugar que le toque. "La grandeza de los hombres está en trabajar para la gente, desde el lugar que le toque y cumpliendo el rol que la gente le entregue", indicó.Otro de los que se plegó al acompañamiento fue el gobernador de Santiago del Estero, Gerardo Zamora, y valoró además que el Presidente "siempre estuvo presente, escuchando y ayudando a los todos los santiagueños, en estos difíciles y duros tiempos en que le ha tocado gobernar".