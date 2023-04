Gobierno y gremios universitarios acordaron adelantar el aumento del 8%

El ministro de Educación, Jaime Perczyk, y los gremios universitarios convinieron en la reapertura de la paritaria el adelanto para este mes de un 8% del aumento salarial ya convenido, luego de haberse difundido el dato inflacionario de marzo último.



Funcionarios y sindicalistas acordaron hoy el anticipo de los tramos de incremento salarial para el primer semestre del año de docentes y no docentes de las universidades nacionales, por lo que se adelantarán las mejoras previstas para mayo y junio y se otorgará además una recomposición del 8% en abril y del 6% en mayo, indicó Educación.



El ministro sostuvo que acordó con los gremios adelantar "los aumentos porque existe el compromiso político de que los salarios no pierdan frente a la inflación", y añadió que ya "se hizo en 2022 y lo mismo ocurrió este año", aseveró el titular de la cartera educativa.



El acuerdo será revisado en junio próximo, y fue aceptado por los dirigentes de la Confederación Nacional de Docentes Universitarios (Conadu), de la Federación de Docentes de las Universidades (Fedun), de la Unión Docentes Argentinos (UDA), del gremio tecnológico (Fagdut) y de la Confederación de Trabajadores de la Educación (Ctera), en tanto la Conadu Histórica señaló que deberá "consultar a las bases".



El acuerdo fue firmado también por la Federación Argentina de Trabajadores de las Universidades Nacionales (FATUN) que agrupa al personal no docente.



En el encuentro participaron también el secretario de Políticas Universitarias, Oscar Alpa; el representante del Ministerio de Trabajo Alejandro Ferrari; el subsecretario de Políticas Universitarias Daniel López, y los rectores del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN).



Alpa resaltó que "la actualización apuntó a que los salarios le ganen a la inflación, contemplando la situación de los trabajadores y la recuperación comprometida".