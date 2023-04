Colectivos: Provincia espera aportes de Nación y alega que la demora es “normal”

El secretario provincial de Transporte, Néstor Landra, confirmó ael levantamiento de la medida de fuerza anunciada por Buses Paraná “para que los pasajeros puedan contar esta noche con el servicio de transporte en la ciudad y su área metropolitana”.En la oportunidad, el funcionario provincial reconoció que “Nación está debiendo los aportes correspondientes al mes de marzo” y confirmó que se encuentran “a la espera de novedades habiendo cumplimentado todos los requisitos, porque, mes a mes, se hace un depósito, su distribución y esto requiere de controles en Provincia y Nación para que se sucedan los próximos desembolsos”.Para Landra, lo que ocurre es “una demora normal porque se cambió la forma de hacer los depósitos”. De hecho, refirió que, “cuando se firmó el convenio, se tenía en cuenta un coeficiente y a partir de marzo son otros vinculados a agentes y kilómetros”. “Se cumplió con la documentación y estamos a la espera del desembolso correspondiente”, aseguró al respecto.Consultado al funcionario provincial qué ocurrirá en mayo, si los usuarios del transporte de pasajeros volverán a verse perjudicados por la falta del servicio, éste explicó: “La fecha de pago de salarios (de los colectiveros) es el próximo mes y en caso que no llegaran los subsidios nacionales, Provincia maneja alternativas porque el gobernador creó un aporte provincial para tener previsibilidad en caso de demoras, con lo cual, a través de la secretaría de Transporte se podría hacer el aporte correspondiente a abril y adelantar mayo para no tener ningún tipo de problema ni en Paraná ni con las 50 empresas con las que tenemos el mismo trato”.Consultado a Landra por los 34 colectivos urbanos que no están circulando en Paraná por diferentes desperfectos , éste solo comentó que “todas las unidades cuentan con GPS y el control de SUBE que dispone el municipio de Paraná y al respecto recibimos el informe las veces que sea requerida”.