Fernández: "La crisis climática condiciona el desarrollo de muchas naciones"

El presidente Alberto Fernández afirmó que "el mundo tiene una tremenda crisis climática, que condiciona el desarrollo y la prosperidad de muchas naciones y pueblos" y señaló que "el hemisferio sur no es el causante" de esta crisis, sino que es responsabilidad del "capitalismo financiero desbocado" que solo piensa en "profundizar ganancias".



"El hemisferio sur no es el causante de esa crisis, la causa es la avaricia humana, el capitalismo financiero desbocado que con tal de profundizar ganancias no mide los daños. Ese desarrollo generó una enorme desigualdad en el mundo", expresó Fernández.



Y continuó: "América Latina tiene poco que ver con la contaminación en nuestro ambiente. Menos tiene que ver África, que padece los efectos de un modo tremendo".



Así lo manifestó el mandatario al inaugurar la segunda reunión de la Conferencia de las Partes del Acuerdo de Escazú, el primer tratado ambiental de América Latina y el Caribe, en la Sala Argentina del Centro Cultural Kirchner (CCK).



El Acuerdo de Escazú permite conocer "el problema de la crisis climática, darle la dimensión que tiene, permitirle a los actores de la sociedad civil lo que está pasando y saber qué están haciendo los gobiernos para salir de la crisis", señaló el jefe de Estado.



Fernández remarcó que América Latina es "acreedor climático, no deudor" y destacó que "tenemos los remedios para sobrellevar la tragedia" de la crisis climática.



"Tenemos que exigirle al mundo que adviertan que somos acreedores climáticos, no deudores. No causamos la tragedia y tenemos los remedios para soportar y sobrellevar la tragedia. Debemos trabajar unidos para hacer valer esta fuerza", sostuvo.



En esa línea, afirmó: "La globalización ha dejado de ser una comunidad de naciones y se está convirtiendo en una comunidad de regiones. Europa se une, se concentra para enfrentar el desafío que imponen China y Estados Unidos. ¿Y América Latina qué hace?".



"Algo que debemos lamentar es que en los años de (el expresidente de Estados Unidos, Donald) Trump se logró dispersar América Latina. En esa división perdieron los latinoamericanos solamente", denunció Fernández.



Y aseguró que "si estamos todos juntos, valemos mucho más que si en soledad vamos a debatir con el mundo".



Asimismo, pidió "llamar la atención de nuestros pueblos" y "preservar a los activistas ambientales que están cuidando nuestras vidas y la violencia que ellos padecen es la violencia de los poderosos".



"Queremos que algo cambie para que nada de esto siga ocurriendo, para que no tengamos que lamentar más la tala del Amazonas, para que nos demos cuenta de que estamos hablando de cómo vivimos mejor en nuestro hogar, el mundo, que a veces nos maltrata a los que menos tenemos", completó.