Diputados tratará reforma de la ley contra el lavado de dinero y otros proyectos

La Cámara de Diputados de la Nación realizará hoy una sesión especial para tratar los proyectos de reforma de la ley contra el lavado de dinero y de la creación de Programa Pubertad Precoz Central (PPPC), a la vez que avalará una iniciativa del Poder Ejecutivo para permitir el ingreso y egreso de tropas militares argentinas y extranjeras para la realización de ejercicios conjuntos.



El Frente de Todos -cuya bancada es presidida por Germán Martínez- convocó a una sesión especial para tratar de sancionar las reformas de la ley de lavado -donde el oficialismo y el PRO buscarán aprobar el dictamen de mayoría- y otro proyectos consensuados entre el FdT y Juntos por el Cambio, entre ellos varias iniciativas con impacto en el campo social.



Previo a la deliberación del pleno del cuerpo se realizará una reunión de Labor Parlamentaria, presidida por la titular de la Cámara, Cecilia Moreau, para ordenar la sesión, ya que en el primer tramo se realizan las declaraciones políticas, homenajes y cuestiones de privilegio.



La mayoría de los proyectos tienen un alto grado de consenso, con excepción del proyecto de reforma de la ley de lavado para cumplir con los pedidos de la GAFI. Existen dos dictámenes: uno promovido por el FDT y el PRO y otro de minoría avalado por la Coalición Cívica, la UCR, Evolución Radical y el Interbloque Federal.



La sesión comenzará con el tratamiento del proyecto sobre contención para acompañar a las personas que reciben un diagnóstico de trisomía 21/ síndrome de Down para su hijo en gestación o recién nacido.



El objetivo de la ley es "proveer a los progenitores de información completa, precisa y actualizada sobre el diagnóstico, pronóstico, opciones y servicios de salud y de apoyo para las personas con síndrome de Down y sus familias".



También brindar "capacitación en el modelo social de discapacidad y sensibilización de los equipos de salud para generar las instancias de diálogo y provisión de la información al o los progenitores que reciban este diagnóstico".



Además se debatirá el proyecto que avala la entrada de tropas extranjeras al territorio nacional y salida de fuerzas nacionales para participar en los ejercicios contemplados en el Programa de Ejercitaciones Combinadas, a realizarse desde el 1º de septiembre de 2023 hasta el 31 de agosto de 2024.



El texto establece que "la práctica de ejercicios combinados de este tipo es una herramienta fundamental que permite robustecer el adiestramiento" y "entrenamiento del personal de las Fuerzas Armadas, profundizar el acercamiento y el conocimiento mutuo con las Fuerzas Armadas de otros países".



En esa línea, destaca que se trata "en sí misma una medida de confianza mutua, así como incrementar la interoperabilidad con las fuerzas militares de otros países, aumentando la eficacia a la hora de llevar adelante alguna operación futura".



Los ejercicios son Acurx II; Alasur III; "Fraterno IV; "Inalaf V; "Passex VI; "Unitas VII; "Viekaren VIII; y "Cruzex", que tendrán lugar dentro y fuera del territorio nacional, en el marco del Programa de Ejercitaciones Combinadas correspondiente al período comprendido entre el 1° de septiembre de 2023 y el 31 de agosto de 2024.



También se tratará el Programa Pubertad Precoz Central, con el cual se busca hacer un tratamiento integral de esta problemática que afrontan las familias.



El proyecto es autoría del diputado de la Coalición Cívica Rubén Manzi, quien en los fundamentos dijo que la Pubertad Precoz "es definida como una condición que lleva a los niños a adquirir, en forma temprana, caracteres sexuales secundarios, la pubertad precoz central, provoca problemas en la estatura, en el desarrollo de los huesos y en el de los dientes".



"Estos cambios hormonales generan no sólo problemas físicos, sino que también influyen en el aspecto psicológico y en las relaciones sociales de las niñas y niños que padecen PPC. La maduración física temprana respecto del resto de sus pares genera en la mayoría de los casos sentimientos de angustia, vergüenza, timidez lo que conlleva, con mucha frecuencia, a un retraimiento que afecta la personalidad de los menores", desarrolló.



Otro tema que se analizará es el Programa de Respaldo a Estudiantes de Argentina - Progresar - con el otorgamiento de becas para lograr la reinserción educativa de jóvenes entre 16 y 30 años con el fin de "acompañar la terminalidad de los estudios en educación media, superior y formación profesional"



Los beneficiarios deberán acreditar regularidad en una institución educativa o a cursos o centros de formación acreditados por el programa, realizar un control anual de salud y de los ingresos del grupo familiar que no deben ser superiores a tres salarios mínimos.



Por otra parte, se debatirá el Acuerdo sobre Reconocimiento de Títulos de Grado de Educación Superior en el Mercosur, celebrado en la ciudad de Montevideo el 17 de diciembre de 2018, y la declaración como Monumento Natural de la Especie Águila Harpía.