“Mi Pueblo Conectado”: mejorarán la conectividad en 32 localidades entrerrianas

Localidades entrerrianas

El presidente Alberto Fernández encabezó en la ciudad bonaerense de Benavidez, el lanzamiento del programa federal Mi Pueblo Conectado, que proveerá servicio de internet a 377 localidades que hoy no cuentan con ningún tipo de conexión o tienen servicios deficitarios con el objetivo de fortalecer la inclusión digital.“Esta iniciativa es parte de esa reafirmación democrática que todos los días debemos dar, porque la democracia no es un juego de palabras: es animarnos a ampliar derechos. Y es también atender lo que el pueblo necesita. Porque este año, que se cumplen 40 de democracia, llevar internet es democratizar a la sociedad”, afirmó.Y agregó: “Aunque hayamos creado 1 millón y medio de trabajos informales, 600 mil puestos de trabajo registrado, aunque llevemos 30 meses consecutivos de crecimiento de trabajo registrado, hay problemas que nos quedan por resolver y que nos preocupan”. En ese sentido afirmó que la inflación se trata de “un problema del mundo entero”, que junto a otros presidentes de América Latina “nos planteamos el problema que tenemos todos para ver si podemos resolverlo como región”.Además, el jefe de Estado resaltó que “en INVAP se concentra la más alta calidad científica que la Argentina tiene en materia de desarrollo tecnológico. Acá se está construyendo el tercer satélite que vamos a poner en órbita, esta vez desde Bahía Blanca”, y subrayó que “pusimos un satélite en órbita en plena pandemia. Sin esos satélites nosotros no podríamos pensar en hacer un programa como éste para llevar internet a los pequeños pueblos”.En ese marco remarcó la importancia de “poner en valor lo que el Estado representa para esas comunidades aisladas que tiene la Argentina y para reflexionar sobre lo que debemos hacer para llevar igualdad a todos los rincones”.Según explicaron “Mi Pueblo Conectado” busca garantizar acceso a la conectividad satelital y a recursos digitales para fortalecer a los gobiernos locales de forma progresiva y con líneas de trabajo federal realizados por la ARSAT y la Secretaría de Innovación Pública a través de una inversión en nuevas tecnologías superior a los 761 millones de pesos.El jefe de Gabinete sostuvo que “esta política que tiene como objetivo achicar la brecha digital ha involucrado el trabajo articulado de distintas áreas del Gobierno detrás de un proyecto fuertemente federal que apunta a que cada una de estas localidades que están desparramadas a lo largo del territorio se sientan más participes de la construcción de la Argentina”.“A esos habitantes de los pueblos chicos, de gesto antiguo, de gente que da la mano y que brilla el sol está dedicada a este programa”, expresó Rossi, haciendo referencia a una canción del músico y poeta bonaerense Hamlet Lima Quintana.Por su parte, el ministro de Pedro resaltó que “con esta inversión del Estado nacional, vamos a poder incluir a muchos pibes y a muchas pibas que están desconectados para poder ser parte de esta conexión digital” y añadió: “ARSAT siempre fue un emblema de esa Argentina que soñamos, y es muy bueno poner en valor la continuidad de las políticas públicas que, después de haber iluminado la mayoría de las ciudades argentinas, están llevando conectividad e internet a 377 rincones de nuestra hermosa Patria”.El objetivo del programa es revertir el grado de vulnerabilidad de infraestructura de telecomunicaciones posibilitando soluciones de conectividad a pueblos y localidades que fueron seleccionadas a partir del Índice Federal de Inequidad Territorial (IFIT) del Observatorio Municipal, dependiente de la Subsecretaría de Relaciones Municipales del Ministerio del Interior.La secretaria Sánchez Malcolm precisó que, “con el principal objetivo de seguir trabajando en la reducción de brechas de acceso y de uso para poder garantizar conectividad para todas y todos los argentinos, este programa estima llegar a más de 3 millones y medio de personas”, y añadió que “la democracia es también el derecho a expresarnos y a tener conectividad, y por eso Mi Pueblo Conectado es también la punta de lanza para poder garantizar más derechos para todos y todas”.A su vez, el titular de ARSAT señaló que, como parte de este Gobierno, la compañía pública “trabaja todos los días para lograr achicar y democratizar la brecha digital. La conectividad es un derecho para todos y todas, y la ruralidad debe tener las mismas condiciones que aquellos que vivimos en los grandes centros urbanos”.Los pueblos entrerrianos que forman parte del programa son: Aldea Asunción, Aldea Grapschental, Arroyo del Medio, Arroyo Las Tunas, Banderas, Colonia Avigdor, Colonia Oficial Nº 3 y 14, Colonia Oficial Nº 5, Crucesitas Octava, Distrito Chañar, Distrito Sexto, Costa de Nogoyá, Distrito Talitas, El Quebracho, Estancia Grande, General Roca, Hinojal, Ibicuy, La Hierra, La Verbena, Las Cuevas, Lucas Norte, Mulas Grandes, Ombú, Picada Berón, Pueblo Cazes, Puerto Algarrobo, Puerto Yeruá, Rincón del Doll, San Víctor, Santa Lucía, Saucesito y Villa Paranacito.