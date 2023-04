Rogel: “El radicalismo solo o en alianza tiene posibilidad de ser gobierno”

Este domingo se llevaron a cabo las elecciones internas de la Unión Cívica Radical (UCR). Según datos provisorios del escrutinio, el candidato de "Radicales para conducir y gobernar", Fuad Sosa, le sacó una leve ventaja al intendente de Crespo, Darío Schneider, que encabezaba la Lista "Cambio Radical". De este modo, conducirá el Comité Provincial por segunda vez. El escrutinio definitivo se conocerá el miércoles.Al respecto, Fabián Rogel, referente de la UCR, dijo al programa, deque “no tenía mucho convencimiento de que haya que hacer esa interna, porque cuando hay mucha bulla, personajes que están cascoteando la política, gente queriendo sacar su rédito, me parecía mejor llegar a un acuerdo. Como no se dio ejercimos la voluntad de los afiliados”.En ese sentido, remarcó que “en Paraná ganamos en casi todas las seccionales. La construcción democrática tiene que venir de abajo para arriba. Si en 40 años de democracia todavía andamos dudando de cumplir las metas que nos establecen, no le hacemos bien. El radicalismo perdió bastante terreno y en eso lo que mejor sabemos hacer es someternos a la voluntad de la gente”.“Hay un radicalismo que en Paraná fue cuatro veces gobierno y el esfuerzo que está haciendo Gerardo Morales a nivel nacional lo tenemos que hacer nosotros a nivel provincial y municipal. Si él fuera el candidato a presente del radicalismo seguramente estaremos juntos, pero aún no se sabe. Lo único seguro es que yo me postulo como precandidato a gobernador”, agregó.Comentó que “cuando todos los sectores del radicalismo de Paraná confluyeron y los compañeros congeniaron en nombre de Sergio Avero porque fue fiscal de Estado del gobierno de Sergio Montiel. Él era candidato a intendente por Alternativa Radical pero luego depuso su decisión. Por ahora nuestro espacio no tiene candidato a intendente, veremos la oferta electoral. Me gustaría que sea un radical el candidato a intendente y luego también ocupe ese rol”.Pidió “certezas para el pueblo respecto de cuándo serán las elecciones. Hay tiempo hasta el 27 de abril, aunque nos gustaría ya saberlo”.Contó que “ahora voy a Buenos Aires a terminar unos asuntos y regresaré con todo el impulso que corresponde. Las internas del partido tienen que servir para movilizarlo, para hablar de propuestas, pero hubo mucha injuria, calumnia y eso no me gusta. No quiero jugar a la interna radical, quiero jugar a ser gobierno y eso hay que demostrarlo. Hay tres o cuatro candidatos a intendente por el radicalismo y eso habla a las claras de que hay una potencialidad, ganas de despertar. El peronismo lamentablemente ha cumplido una etapa de 32 años de gobierno en 40 años de democracia. Siempre se despierta algún cansancio. El radicalismo solo o en alianza tiene posibilidad de ser gobierno. Fuimos 11 veces gobierno en esta provincia”.“La interna ordenó, muestra los caballitos que van a seguir en carrera y quienes quedaron medios golpeados. Se semblantea bastante cuál va a ser el camino a seguir, por lo menos del lado nuestro. Se trata de escuchar a la gente, creo que el peronismo ha cumplido una etapa y este es un tiempo de cambio que podemos ser gobierno”, finalizó.