Se abrieron las ofertas para reconstruir el acceso a Alcaráz

Bordet contó que la obra del acceso a Alcaráz “era un compromiso”, recordó su experiencia como intendente y, por lo tanto, su “empatía” con las y los presidentes municipales de la provincia. Demandará una inversión superior a los 390 millones de pesos.



En esa línea, se refirió a la relación con el intendente de Alcaráz, Darío Pfennig (Cambiemos): “Es cierto que somos de partidos políticos distintos, pero cuando uno está en gestión esas cosas quedan al costado. Después, cuando hay elecciones discutimos con fervor y pasión, pero las campañas duran tres o cuatro meses, luego hay que trabajar para los vecinos de cada lugar sin mirar de qué partido político son", subrayó Bordet.



El mandatario provincial puso de relieve que “así como lo hicimos en Alcaráz, lo hicimos con todos los municipios. Es el intendente el que marca la prioridad, lo que la ciudad necesita. La obra más importante era este acceso. Habíamos hecho lo de la escuela Chacabuco, a la que fuimos y recorrimos primero y vimos qué obras había que hacer, luego se las encararon y terminaron". También se refirió a las obra de desagües pluviales e indicó que la próxima semana se estarán adjudicando. "Así como con otros tipos de obras. Esto es lo que nos mueve a trabajar de esta forma", aseguró.



La actividad se llevó a cabo en el Salón de los Gobernadores de Casa de Gobierno. Participaron también el ministro de Planeamiento, Marcelo Richard; el diputado provincial Sergio Castrillón y la titular de la Dirección Provincial de Vialidad, Alicia Benítez.



En ese marco, agradeció también la labor legislativa de Sergio Castrillón porque "siempre nos has traído las inquietudes porque el legislador tiene el pulso de lo que pasa en todo el departamento. Es la forma de trabajar desde el conjunto", insistió.



"El departamento La Paz es muy extenso, con mucha zona rural y muchos caminos", dijo Bordet poco antes de recordar que cuando asumió como gobernador se le planteó el camino que va de Bovril a El Solar. "Me explicaron cuál era la importancia de conectar la ruta 127 con la ruta 12, y por ser de tierra se le complicaba a los tambos que estaban en esa zona. Se hizo todo un proyecto con el BID, se trabajó e inauguramos en 2022 el camino con el enripiado. Fruto de haber trabajado, planificado y encontrado la forma, y en esto quiero agradecer el esfuerzo que todos ponen en este sentido", agregó.



El gobernador más federal



A su turno, el intendente Darío Pfennig sostuvo que “Alcaráz ha tenido un cambio muy importante”, y remarcó que Bordet “es el gobernador más federal que ha tenido la provincia, siendo yo de la oposición, si se quiere decir así, sobre todo para nuestro pueblo y para muchísimas otras localidades que tienen obras. Hay que reconocer eso y decirlo”.



Luego expresó que la reconstrucción de los 2,6 kilómetros del acceso principal a Alcaráz, desde la ruta nacional Nº127, "es la obra más esperada”, y recordó que "con el gobernador nos conocimos en un momento muy difícil porque Alcaráz había tenido una pedrada y había roto los techos de la escuela primaria y del secundario. Me dijo: venite cuando asumamos, y nos dio la respuesta enseguida sobre los techos. Así fuimos transitando y hemos tenido otras obras también de desagües", mencionó.



Reconocimiento



Por su parte, el diputado provincial Sergio Castrillón destacó los logros obtenidos durante la gestión del gobernador Bordet y sostuvo que "está más que a la vista que el norte entrerriano ha logrado la reparación histórica, con un acceso como el de la ciudad de La Paz, la ruta N° 48 a Santa Elena, las rutas N° 1 y 2 que se abrieron los sobre la semana pasada, los accesos a San Gustavo y el que viene para Alcaráz que tanto lo necesitaba también y para las otras localidades que estaban en carpeta", detalló.



"Nos iremos de nuestra función sabiendo que la reparación histórica para el norte entrerriano ha llegado. Después de tantos años hemos logrado la cantidad de obras necesarias. Tendremos prácticamente, en el departamento La Paz, el 90 por ciento de las rutas reparadas a nuevas porque tendremos las 6, 1 y 2, el acceso a la ruta N° 48 y de Bovril, la imponente obra que es el ripio Bovril-Solar. Hoy ya nadie puede decir que el norte entrerriano porque la costa del Paraná ha sido reconocida", remarcó finalmente.



Obra muy esperada



Por su parte, la titular de la DPV afirmó que se trata de una obra muy esperada "que finalmente se pudo concretar. Teníamos el proyecto terminado, estaba incluida en el presupuesto de 2023 así que lo que procede en este momento es a la apertura de sobres. Es una obra donde se rehabilita nuevamente a cero el acceso a la localidad pero con una característica de lo que es el asfalto que se va a construir. Son 6 cm de base y 7 cm de carpeta o sea que estamos hablando de un acceso que por lo menos tiene una durabilidad de 10 años”.



El acceso



Se trata de la reconstrucción de los 2,6 kilómetros del acceso principal a la localidad de Alcaráz, desde la ruta nacional Nº127, que será financiada con fondos provinciales.



La obra cuenta con un presupuesto oficial de 391.379.724,46 pesos a noviembre de 2022 y un plazo de ejecución de seis meses.



Las mejoras incluyen la colocación de 13 cm de asfalto entre base y carpeta, la colocación de barandas metálicas, señalización horizontal y vertical, entre otras tareas.



Más obras en Alcaráz



A la obra del acceso a la localidad, se suma la ampliación y refacción de la escuela Primaria N°22 “Chacabuco”. Con una inversión provincial de 140 millones de pesos, la obra contempla nuevas aulas, taller multipropósito, centro de recursos pedagógicos, SUM, comedor, cocina, depósito, grupo sanitario para personal y grupo sanitario para alumnos, sala de máquinas, sala de docentes y espacios exteriores apropiados.



Por otro lado, también está en proceso de adjudicación la sistematización de desagües urbanos de la Cuenca Norte de la ciudad. La obra es financiada con fondos provinciales y el presupuesto oficial asciende a 130 millones de pesos. Se presentaron cuatro ofertas.