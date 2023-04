Bordet anunció la construcción de escuela técnica en San Jaime de la Frontera

El gobernador Gustavo Bordet hizo entrega al intendente de San Jaime de la Frontera, Antonio Rodríguez del decreto del llamado a licitación para construir la nueva Escuela Técnica Profesional Nº 6 (INET). Destacó que la institución forma técnicos y técnicas electromecánicos con orientación rural, y adelantó que se invertirán más de 624 millones de pesos. La apertura de sobres será el 17 de mayo. También se inauguró la sede del Banco Entre Ríos (Bersa) en esa localidad.



“Hay que garantizar la ruralidad en cada en cada lugar de la provincia, y para eso hay que llegar con obras, servicios y, fundamentalmente, con oferta educativa que permita una salida laboral para que el chico que va a una escuela agrotécnica después aplique los conocimientos en el sector productivo del lugar”, añadió el mandatario provincial.



En ese marco, Bordet recordó que “le hemos prestado mucha atención a todas las escuelas agrotécnicas y técnicas, porque Entre Ríos tiene, por suerte, una población muy bien distribuida en todo el territorio de la provincia”.



“En otras provincias la capital concentra el 90 por ciento de la población; en Entre Ríos, la capital concentra el 25 por ciento y por eso es que hay 85 municipios, 80 comunas y tantísimas juntas de gobierno, y en cada lugar hay que estar”, remarcó.



Explicó que la construcción de escuela, los servicios públicos y sedes bancarias son importantes para que las personas que viven en zonas rurales “no tengan que emigrar a una ciudad más grande o irse fuera de la provincia, y puedan desarrollarse y formar su familia en cada lugar”. “Ese es el objetivo, que va más allá de lo que es construir un edificio. Lo más importante no son los ladrillos y las paredes, lo más importante es la comunidad educativa que está dentro de ese edificio”, propuso.



Por otra parte, el gobernador valoró la inauguración de la sucursal del Banco Entre Ríos, que tiene un significado muy especial porque se instala en el norte de la provincia, en una zona que muchas veces queda rezagada y que, sin embargo, es una zona de producción, de trabajo, donde se genera buena parte de la riqueza entrerriana”.



“El banco, estando aquí, favorece no solo a los vecinos que pueden realizar sus trámites cotidianos, sino también asesorar a los productores respecto de las líneas crediticias y las distintas herramientas para mejorar su estructura de costos y su rentabilidad”, añadió Bordet.



De la visita participaron el ministro de Planeamiento, Marcelo Richard; la diputada Vanessa Castillo y el gerente general del Banco Entre Ríos, Miguel Ángel Malatesta. Más beneficios para la ciudadanía Por su parte, Malatesta señaló que en su rol “de agente financiero de la provincia y habiendo asumido en su oportunidad el compromiso de la apertura de esta nueva sucursal aquí en San Jaime, decimos que hemos cumplido con el compromiso”. “Como banco regional seguimos apostando muy fuertemente a todo lo que es el desarrollo tecnológico y el acercamiento, fundamental, que queremos tener hacia cada uno de los sectores productivos y fundamentalmente con nuestros clientes”, indicó.



Malatesta precisó que a partir del lunes abrirá las puertas la sucursal en San Jaime “con un concepto totalmente moderno e innovador” y detalló: “Cada uno puede resolver desde un depósito en efectivo hasta un depósito de cheque, efectuar una transferencia, poder pagar impuestos, servicios, cobrar los haberes jubilatorios, sean estos a nivel nacional o nivel provincial. Va a contar con tres cajeros automáticos con tecnología de última generación y, además, va a tener un puesto de home banking con un oficial de negocios, que es la persona que va estar de lunes a viernes para poder atender y dar respuesta en forma personalizada aquí físicamente en la localidad de San Jaime”.



“A esto hay que darle un valor muy significativo por parte de la comunidad con esta nueva experiencia porque, en definitiva, a partir del lunes todos los trámites bancarios se van a poder resolver aquí en la localidad sin necesidad de tener que desplazarse a las vecinas, cosa que hasta este momento no lo podían realizar”, remarcó Malatesta. Día histórico En tanto, el presidente municipal de San Jaime de la Frontera, Antonio Rodríguez, expresó: “Tenemos que estar más que contentos con la visita de nuestro gobernador con su equipo de trabajo, con quienes jamás hemos tenido un `no´”.



En ese sentido agradeció a todos los que han hecho muchas cosas “para que nuestro San Jaime se sienta y se vea de pie. Pero que se vea de pie con una firmeza enorme, tanto a nivel humano como también la posibilidad de tener un respaldo económico en nuestro municipio”, sostuvo.



“Para nosotros es un logro, pero para ustedes como ciudadanos es muy importante, el banco es importante. Todo lo que se está haciendo es pensando en ustedes. Nuestro gobernador nos recalca siempre que tenemos que ser un Estado presente, y lo estamos logrando con la colaboración que recibimos de parte de ellos y de su equipo”, finalizó. Nuevo edificio para la escuela técnica La obra consiste en la construcción de un nuevo edificio para el funcionamiento de Escuela Técnica Nº 6, a ejecutarse en un predio de 10.000 metros cuadrados, ubicado en la intersección de las calles Juan Lemos y Pedro Costa de la localidad de San Jaime de la Frontera. La superficie total del edificio es de 3.000 metros cuadrados. Contará con aulas, laboratorios, talleres, área de gobierno, circulación, salón de usos múltiples y espacios comunes. Pavimento Por otra parte, el mandatario entregó el primer desembolso de un aporte para la obra de pavimento urbano en avenida Corrientes, sector del Centro Cívico, de 520 metros de longitud, que demandará 25.512.500 pesos. Esta obra ya está en ejecución y tiene un 40 por ciento de avance.



Además, en la oportunidad entregó un aporte al municipio para el proyecto Un Techo para Nuestros Abuelos, destinado a instituciones que se dedican al cuidado y protección de adultos mayores.